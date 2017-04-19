Гидромет: В четверг ожидается до +9 градусов 19.04.2017, 13:02

В Беларуси 20 апреля будет без осадков.

В четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла. Днем 21 апреля в северо-западных районах, а 22 апреля на большой части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности), сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.