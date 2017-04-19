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Николай Черноус: Режим пытается повесить на патриотов ярлык «преступников»

  • 19.04.2017, 13:10
Николай Черноус
Фото: «Радыё Свабода»

Каждый должен внести посильный вклад в признание фигурантов «дела патриотов» политзаключенными.

Об этом сайту Charter97.org заявил барановичский активист и предприниматель Николай Черноус.

- Какую оценку вы можете дать «делу патриотов», есть ли политический подтекст в этом деле?

- Действия властей оцениваю отрицательно, ребята занимались своим делом, а на них повесили ярлык «преступников». Все это свидетельствует об одном: режим испугался. Все это мы видели в 2010 году, такую же фальшивку состряпал депутат Лукашенко, в машину которого «стреляли» в 1994 году. Вот и теперь, в преддверии исторического момента, джип прорывается через украинскую границу, муляжи снарядов находят - власти однозначно испуганы.

Но народ все труднее дурить, уже научены горьким опытом. Понятно, что бабушки в деревнях может и приняли этот бред за чистую монету, но попытки властей обмануть народ — провалились.

- Почему сегодня важно признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными?

- В первую очередь, нужно полагаться на свои силы и добиваться всего самим. Мы, конечно же, будем делать все возможное со своей стороны, чтобы ребят признали политическими заключенными. Сейчас правозащитники и активисты подписали заявление о признании всех задержанных по «делу патриотов» политзаключенными, мы будем делать все возможное от нас, подпишем все, что нужно. Важна солидарность, власть сейчас запугана.


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