Режим лишается еще одной статьи доходов 1 19.04.2017, 13:33

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Цены на мировом рынке удобрений продолжают падение.

В январе-феврале 2017 году Беларусь увеличила экспорт калийных удобрений на 61,3% до 977 тыс. т в пересчете на действующее вещество. Столь резкий рост поставок отчасти объясняется низкой базой в начале 2016 года. , пишет belmarket.by.

В стоимостном выражении экспорт вырос на 25,5% до 323,18 млн. долларов. При этом средняя цена поставки ниже, чем в начале прошлого года на 22,2%.

Поставки азотных удобрений ниже, чем в прошлом году в два раза. Всего за два месяца года было экспортировано 33,4 тыс. т. в пересчете на действующее вещество. В стоимостном выражении экспорт снизился на 52,1% до 16,34 млн. долларов.

Поставки смешанных минеральных удобрений за два месяца года выросли на 27,6% до 172,46 тыс. т. В стоимостном выражении они сократились на 0,9% до 41,2 млн. долларов. Средняя цена поставки упала на 22,3%.

Около трети всех смешанных удобрений было поставлено в Украину. Экспорт в этом направлении вырос на 5,8% до 61,2 тыс. т. Увеличился экспорт за пределы СНГ, в том числе в страны ЕС. Он вырос на 28,5% до 94,87 тыс. т. Основными покупателями выступили Польша (37,27 тыс. т), Литва (41,9 тыс. т), Латвия (13,2 тыс. т).

Негативная ценовая динамика на рынке удобрений в прошлом году уже отразилась на финансовых показателях белорусских производителей. Чистая прибыль Беларуськалия сократилась в пять раз до 217,2 млн. рублей.

ОАО «Гродно Азот» зафиксировало чистый убыток в 143,8 млн. рублей против убытка в 2,5 млн. рублей в 2015 году.