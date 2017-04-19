Белорусских военных будут отправлять в зоны антитеррористических операций?15
- 19.04.2017, 14:02
- 5,319
Зампредседателя КГБ анонсировал изменения в законе о «борьбе с терроризмом».
Заместитель председателя КГБ Игорь Сергиенко во время выступления в «палате представителей» 19 апреля анонсировал ряд изменений, которые предлагается внести в некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает nn.by.
Законодательство планируется дополнить термином «критически важные объекты», повреждение которых может привести к серьезным последствиям в организации жизнедеятельности населенных пунктов. По предварительным подсчетам, таких объектов в Беларуси — 865.
Также в закона о борьбе с терроризмом планируется ввести ответственность за финансирование проезда к месту обучения террористической деятельности.
Кроме того — изменятся функции пограничников, которые смогут оказывать помощь таможенным органам в выявлении опасных веществ.
Планируется также изменить критерии, по которым организация будет признаваться террористической, но все эти критерии не озвучивались.
Еще из существенного — изменения в законодательстве позволят привлекать Вооруженные Силы в зону проведения контртеррористической операции.
По словам Сергиенко, изменения направлены на предупреждение терроризма и приведение законодательства к международным стандартам.
Сергиенко избежал общения с журналистами после своего выступления.