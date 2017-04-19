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Белорусских военных будут отправлять в зоны антитеррористических операций?

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  • 19.04.2017, 14:02
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Игорь Сергиенко

Зампредседателя КГБ анонсировал изменения в законе о «борьбе с терроризмом».

Заместитель председателя КГБ Игорь Сергиенко во время выступления в «палате представителей» 19 апреля анонсировал ряд изменений, которые предлагается внести в некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает nn.by.

Законодательство планируется дополнить термином «критически важные объекты», повреждение которых может привести к серьезным последствиям в организации жизнедеятельности населенных пунктов. По предварительным подсчетам, таких объектов в Беларуси — 865.

Также в закона о борьбе с терроризмом планируется ввести ответственность за финансирование проезда к месту обучения террористической деятельности.

Кроме того — изменятся функции пограничников, которые смогут оказывать помощь таможенным органам в выявлении опасных веществ.

Планируется также изменить критерии, по которым организация будет признаваться террористической, но все эти критерии не озвучивались.

Еще из существенного — изменения в законодательстве позволят привлекать Вооруженные Силы в зону проведения контртеррористической операции.

По словам Сергиенко, изменения направлены на предупреждение терроризма и приведение законодательства к международным стандартам.

Сергиенко избежал общения с журналистами после своего выступления.


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