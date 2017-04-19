Активист из Мозыря: На меня донесла директор школы 14 19.04.2017, 14:25

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Николай Новик был осужден за листовку о «Марше нетунеядцев».

18 апреля судья Мозырского районного суда Сергей Алехин наказал местного пенсионера Николая Новика административным 15-суточным арестом за наклеиванье одной листовки о «Марше нетунеядцев», передает «Радые Свабода».

Это наиболее жесткое наказание, которое выносили местные судьи за мартовские собрания граждан в Мозыре на центральной площади 18 и 26 марта.

«На меня донесла в милицию, - говорит пенсионер Новик, - директор СШ № 2 Елена Пилипончик, бывшая сотрудница идеологического отдела райисполкома. Она видела, что на остановке общественного транспорта возле железнодорожного вокзала я приклеил листовку о «Марше нетунеядцев» 26 марта. И сообщила в милицию. Как оказалось, милиционеры приезжали, фотографировали это объявление, а затем составили на меня административный протокол. И вот сегодня я получил 15 суток ареста - строжайшее наказание за мартовские акции протеста».

Присутствующий на суде общественный наблюдатель Денис Рабенок из Калинковичей говорит:

«Как учитель я просто возмущен до глубины души поступком директора. Она призвана сеять доброе, вечное, разумное. И в то же время не допускает, что и Николай Новик, и все остальные горожане имеют право на распространение информации, на отстаивание своих прав мирным путем. Это конституционное право людей, которое наглым образом у нас ограничивается».