Последнее граффити на «стене Щеткиной» продержалась рекордное время 2 19.04.2017, 14:34

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Фото: «Еврорадио»

Неизвестные даже успели преобразовать граффити в доску объявлений.

Надпись «Кто разрешил всем остальным самим себе позволять», которая появилась на «стене Щеткиной» на прошлых выходных, зарисовали только в среду 19 апреля, сообщает «Еврорадио».

Это абсолютный рекорд для социальных граффити на бетонном заборе в районе здания по улице Карла Маркса, 11 в Минске. Неизвестные даже успели преобразовать граффити в доску объявлений, предложив покупку любых монет, денежные кредиты и прием золота.

Свое название «стена Щеткиной» получила, благодаря первому граффити – портрету экс-министра труда Марианны Щеткиной с надписью, что это она придумала налог на «тунеядцев». Когда работники ЖЭСа уничтожили этот портрет, на его месте появилась надпись «Вы же сами все понимаете». С тех пор неизвестные граффитисты постоянно соревнуются с ЖЭСом. На стене уже появлялись портреты председателя «совета республики» Михаила Мясниковича и фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным». Но все они зарисовывались уже на следующий день после появления.

В других местах города неизвестные художники также размещали социальные граффити: например, министра внутренних дел Игоря Шуневича в форме НКВД, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько - в образе телепузика и другие.