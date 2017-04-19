Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков вышел на свободу 3 19.04.2017, 14:59

3,552

Леонид Кулаков

Фото: Максим Винярский

Активист отсидел максимальный срок за День Воли — 25 суток.

19 апреля вышел на свободу активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», таксист Леонид Кулаков, отсидевший 25 суток за акцию на День Воли 25 марта. Это был максимальный срок, вынесенный за участие в акции. Соответствующее постановление вынесла судья Советского района Марина Федорова, пишет nn.by.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.