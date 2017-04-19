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В Ленинградской области депутат задекларировал участок на Марсе

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  • 19.04.2017, 15:33
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В ближайшее время планирует подарить участок Роснедвижимости.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил в декларации о доходах и недвижимости за прошлый год, что владеет участком на Марсе и несколькими звездами, пишет meduza.io.

«Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно. Звезды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти за любые важные события, которые они совершили. Звездам даны имена «Эпизод-1», «Эпизод-2» и так далее. Один «Эпизод» уже подарен вице-губернатору Михаилу Кучерявому за то, что он выдержал пристальное общественное внимание», — подтвердил Петров.

Его коллеги еще не решили, публиковать такие данные или нет. «Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать на сайте, то потом будет «страна дураков», — заявил Вадим Густов.

Сам Петров рассказал, что в ближайшее время планирует подарить участок на Марсе Роснедвижимости.

По словам юриста Дениса Ковалева, сертификаты, выданные собственнику участка на другой планете, не имеют правовой силы.


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