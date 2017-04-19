Сегодня 74-я годовщина восстания в Варшавском гетто 19.04.2017, 15:49

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Фото: Polskie Radio

По всему городу волонтеры раздают бумажные нарциссы — cимвол восстания.

74 года назад началось восстание в Варшавском гетто. 19 апреля 1943 года члены Еврейского воинского союза и Еврейской боевой организации начали оказывать сопротивление немецким нацистам, которые вошли на территорию гетто, чтобы начать процесс его ликвидации, передает radiopolsha.pl.

Историк Кшиштоф Персак из варшавского Музея истории польских евреев напоминает, что плохо вооруженные еврейские бойцы приступили к бою, чтобы остановить убийства оставшихся в гетто соотечественников. В это время в гетто находились около 60 тысяч евреев.

По словам историка, бойцами стали, в основном, молодые люди, как правило, без семей и без надежды выжить. Среди еврейских жителей Варшавы к этому времени появилось понимание, что оставшиеся в гетто обречены на смерть. «Тогда среди еврейской молодежи родилась мысль о вооруженном сопротивлении, они хотели бороться за достойную смерть», - отмечает Кшиштоф Персак.

Силы повстанцев насчитывали около тысячи человек. В первый день восстания в гетто вошли 2 тысячи вооруженных нацистских солдат с военной техникой. 8 мая 1943 года бункер, в котором находились около 100 повстанцев, в том числе его лидеры, был окружен. Часть бойцов совершила самоубийство, некоторым удалось бежать. 16 мая 1943 года восстание было полностью подавлено.

Восстание в Варшавском гетто было первой городской масштабной вооруженной акцией против нацистов как в Польше, так и в оккупированной Европе. Выжило лишь немногим более десятка повстанцев.

По случаю годовщины восстания в Варшаве будут проходить памятные церемонии, в том числе марш по улицам, где когда-то располагалось гетто. Кроме того, по всему городу волонтеры будут раздавать бумажные нарциссы – символ восстания в Варшавском гетто.