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На «Беларуськалии» скрывают очередную производственную травму

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  • 19.04.2017, 15:59
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Попавшая под погрузчик работница 1-го рудника очнулась только в больнице.

Вчера на 1-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» получила серьезные травмы мастер по отгрузке отделения фасовки Головаченко Светлана Генадьевна.

Об этом Charter97.org сообщил информированный источник с ОАО «Беларуськалий».

По имеющейся информации на нее совершен наезд погрузчиком, после чего она потеряла сознание, очнулась только в больнице. Сейчас в больнице ей делают операции после полученных переломов.

Сообщают, что у нее перелом ноги, руки, а так же ушиб грудной клетки. Это происшествие обсуждает уже вся фабрика и в связи с тем, что женщине оформляют бытовую травму.

Потерпевшая состоит в государственном профсоюзе химиков, а их представитель вместе с администрацией молчит. После происшествия ее на скорой «по-тихому» увезли с предприятия, никаких записей о ЧП не делалось.


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