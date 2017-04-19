Михаил Пастухов: Нужно безотлагательно признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными 4 19.04.2017, 16:16

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Михаил Пастухов

Откладывать признание – значит выступать против их прав и интересов.

Об этом сайту Charter97.org заявил правозащитник и экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

- Какую оценку вы бы дали делу «делу патриотов», является ли оно политическим?

- Мы высказывались по этому поводу 13 апреля на форуме «Свободу политзаключенным Беларуси». Форум признал, что в этом деле имеется большая политическая составляющая, мы считаем, что дело сфальсифицировано. Предпринятые властями действия— незаконные и носят политический характер, поэтому есть полное основание для признания их политическими заключенными.

- Почему так важно признание всех фигурантов «дела патриотов» политзаключенными? Повлияет ли этот шаг на скорейшее освобождение?

- Я считаю, что признание лиц политическими заключенными дает им дополнительные шансы на то, чтобы их дело рассмотрели более объективно и они могли бы рассчитывать на скорейшее освобождение. Именно поэтому их нужно безотлагательно признать политзаключенными. Это повысит внимание к ним международной общественности, белорусского гражданского общества, они будут находиться на особом счету. Поэтому откладывать признание и ждать пока закончится судебный процесс — выступать против их прав и интересов. Также судебный процесс может носить закрытый характер, так как имелись негласные, оперативные разработки и процесс может затянуться, учитывая, что группа обвиняемых — 20 человек. Поэтому нужно безотлагательно признать данных лиц политическими заключенными.

- Если это признание так важно, почему такая крупная организация, как «Весна» до сих пор не признала их политзкалюченными? Можете прокомментировать их позицию?

- Я уже публиковал свое мнение по этому поводу в прессе. Я пришел к выводу, что «Весна» осторожничает и делает более длительную паузу. Но я считаю, что уже сейчас, по критериям определенным Советом Европы по отношению к политзаключенным, можно говорить, что есть достаточные основания признать их таковыми. Там имеются два основных критерия. Первый: к ним принята неоправданно жесткая мера пресечения; второй: неубедительные основания для предъявления обвинений, сфальсифицированные. На мой взгляд все эти критерии имеются и можно говорить о признании их политзаключенными.