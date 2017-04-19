Стал известен капитан сборной Беларуси по хоккею 4 19.04.2017, 16:24

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Андрей Стась

Фото: belarushockey.com

Также выбраны ассистенты капитана в национальной сборной.

Капитаном команды был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов.

Сборная Беларуси продолжает подготовку к чемпионату мира во Франции и Германии, который стартует 5 мая. В ближайшие пятницу и субботу белорусы в рамках «Евровызова» сыграют в Гродно с командой Швеции. Начало поединков соответственно в 19.00 и 17.00, сообщает «Прессбол».