«Немецкая волна»: В Минске прошла «перекличка приличных людей» 1 19.04.2017, 16:46

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Фото: DW/A. Smirnov

В ходе акции «Живое слово в защиту свободы» десятки гуманитариев выступили в знак солидарности с политзаключенными.

Белорусские писатели, поэты, философы, социологи и музыканты провели 18 апреля марафон солидарности с жертвами политических репрессий. Все это происходило в небольшом книжном магазине «ЛогвінаЎ», расположенном в самом центре Минска - в районе площади Победы. Раньше здесь был пункт приема стеклотары, а теперь энтузиасты открыли картинную галерею, книжный магазин и бар, объединенные в названии буквой белорусского алфавита «Ў»: «Галерея Ў», «Бар Ў»... Для современной Беларуси, где белорусский язык выступает, так сказать, маркером оппозиционности, такой выбор названия является своего рода вызовом, пишет «Немецкая волна».

В марафоне солидарности приняли участие больше людей, чем было посадочных мест в зале. Председатель Белорусского ПЕН-центра поэт Андрей Хаданович начал его с декламации стихотворения польского поэта Чеслова Милоша «Który skrzywdziłeś» («Тот, кто обидел») в своем переводе на белорусский язык. Белорусские авторы читали фрагменты своих произведений, в которых отстаивались ценности свободы, человеческого достоинства. Звучали написанные в царской тюрьме стихи классика белорусской литературы Якуба Коласа, а также тексты Германа Гессе (Hermann Hesse), Томаса Гоббса, Вацлава Гавела и других. Зал пел вместе с белорусской рок-звездой Лявоном Вольским и молодым певцом Андрусём Такидангом.

В перестроечное время творческие союзы предоставляли место для сбора и идейно вдохновляли инакомыслящих. Благодаря этому возникли Белорусский народный фронт и другие современные демократические организации. Председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович в интервью сказал, что с тех времен настроения в среде литераторов особенно не изменились, но они потеряли ранее принадлежавшие союзу издания, поэтому им стало сложнее выходить со своим словом к массовой аудитории: государственные СМИ не приветствуют инакомыслящих. «Сегодня писатели не менее внимательно следят за событиями в Беларуси и отзываются на них не только с помощью своих художественных произведений, но и конкретными действиями. Не случайно, что среди тех, кого задерживают после каждой уличной акции, есть и белорусские писатели», - отметил Борис Петрович.

В свою очередь писатель Альгерд Бахаревич высказал мнение, что «литература - совсем не так сфера деятельности, где важно быть политически активным и мгновенно отзываться на вызовы времени», однако «если ты избрал себе занятие литератора, то ты должен быть сознательным человеком, осознавать, в какой стране ты живешь». По словам Бахаревича, происходящее сейчас в Беларуси не имеет прямого отношения к политике: «Речь идет о таких базовых человеческих понятиях, как свобода и свобода слова».

Мысль продолжил Андрей Хаданович. Oн процитировал слова нобелевского лауреата Иосифа Бродского о том, что писателю позорно лезть в политику, пока политика не вторгается на его территорию (в ходе марафона философ Валентин Акудович читал свое эссе, где отмечено, что ограничение свободы слова является личным вызовом творцу, с этим словом работающим). «Политика давно занимается мною, потому что, чтобы я не делал, это будет в определенном смысле политика», - сказал Хаданович.

Коллективная психотерапия

Андрей Хаданович рассказал, что идея провести в пасхальную неделю марафон солидарности возникла внезапно, а поддержали ее люди очень разных взглядов: правые и левые, консерваторы и постмодернисты, некоторые из них даже находятся в личном конфликте друг с другом. «Нам всем одинаково наболело. Есть ощущение какого-то бессильного гнева, когда твоих друзей, коллег обвиняют по абсолютно сфабрикованному уголовному делу, но докричаться до общества ты не можешь», - говорит Хаданович. По его словам, марафон для его участников – своего рода коллективная психотерапия: «Мы проговариваем вещи, нас волнующие, и убеждаемся в том, что каждый из нас - не один».

Альгерд Бахаревич отметил, что состоявшийся марафон солидарности - дело уникальное, так как «творчество - это деятельность, предусматривающая определенную автономность»: «Ты закрываешься в своей башне из слоновой кости, чтобы творить, поэтому солидарность писатели проявляют редко. Но сегодня пришли в «ЛогвінаЎ» даже те, кто враждуют в личной жизни и отказываются выступать на одной площадке».

Социолог Татьяна Водолажская рассказала, что на идею марафона люди откликнулись сразу, и «получилась перекличка приличных людей, объединенных общим чувством». По ее словам, перед белорусскими гуманитариями стоит задача борьбы с девальвацией слова: «Слова должны получать свое значение, иначе мы никогда ни с кем не договоримся».