В прошлом году белорусские гостиницы были загружены лишь на треть 19.04.2017, 16:59

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Высокие цены номеров не соответствуют качеству предоставляемых услуг.

Средняя загрузка гостиниц в 2016 году составляла 33%, что говорит о сформированном дисбалансе между спросом и предложением.

При этом высокие цены номеров не соответствуют качеству предоставляемых услуг.

Такую оценку в комментарии «ЭГ» высказал руководитель «Projekt Hotel Belarus» Александр Верес.

Эксперт обратил внимание, что, по данным Всемирной туристической организации (Worlds Travel Council, WTTC), вклад туризма в ВВП Беларуси составляет около 2% в год. В частности, в 2016 г. он составил 1,4 млрд. BYN (-1,9% к уровню 2015г.), а к 2026 г по прогнозу вырастет до 2,089 млрд. BYN.

Объем гостиничных инвестиций в 2016 г. в Беларуси достиг 44,2 млн. USD, или примерно 95,3 тыс. USD за номер.

Статистика позволяет видеть, что основа белорусского туризма – это внутренний туризм, на долю которого приходится 58% путешествий (для сравнения: в 2015 г – 45%), выездной туризм оттягивает на себя 29% путешественников (в 2015 г. – 40%), а вот въездной туризм снизился в прошлом году до 13% с 15% в 2015 г. Как полагает консалтер, к развитию внутреннего туризма в стране приводит снижение уровня доходов граждан и нестабильная политическая ситуация в мире.

Число приехавших иностранцев в Беларусь (без учета россиян) в 2016 г. составило 4,181 млн. человек (-4% к уровню 2015г.) А с учетом россиян –- около 6 млн. человек. При этом российские гости – это 79% всех туристов, польские – 4%, литовские – 3%.

Основной поток организованных гостей приходится на Минск (52,4%), среди регионов по приему туристов лидируют Витебская (19,5%) и Брестская (14,4%) области.

Основные виды внутреннего туризма -– оздоровительный, экскурсионный, агроэкотуризм показали прирост на 20% к уровню 2015 г., до 1,002 млн. человек. Хорошо развиваются деловое, религиозное и военно-историческое направления. По некоторым оценкам, Беларусь входит в тройку государств с самыми дешевыми медицинскими услугами. Объем белорусского рынка медицинских услуг оценивается в 1,6 млрд. EUR, он вырос за последние два года на 14,9%.

Импульс деловому туризму придало снижение барьера безвизового въезда, этой возможностью за последний месяц воспользовались 3 869 иностранцев.

В Беларуси наблюдается непрерывный рост числа объектов размещения, в прошлом году их насчитывалось уже до 3331 ( 3277 в 2015г.)

Одних гостиниц работает уже 571 (539 в 2015г.), агроусадеб – 2279 (2263), санаториев – 481 (475). По данным статистики, выручка от размещения туристов в гостиницах увеличилась на 15,6%, до 182,7 млн. BYN (83 млн. EUR). При этом количество постояльцев в них выросло на 5,3%, до 1,7 млн. человек.

Всего в 2016 г. были размещены свыше 3,3 млн. туристов (+ 300 тыс. к уровню 2015 г.). При этом гостиницы приняли 50% всех туристов, санатории и другие оздоровительные организации -- еще 22%, частные апартаменты – 19%, агроусадьбы – 9%. Во всех средствах размещения основная часть туристов – это граждане РБ (исключение -- Минск).

В частности, в Брестской области их доля – 51,5%, в Витебской – 64,9%, Гомельской – 72,6%, Гродненской – 66,2%, Минской – 72,8%, Могилевской – 75,5%, в Минске – 26,5%.

В прошлом году увеличился на 5% спрос иностранных граждан на гостиницы. При этом граждане СНГ составили 35% всех постояльцев, других государств – 13%.

По оценкам специалистов, рынок апартаментов и квартир будет развиваться, ориентируясь на интуристов, так как выставляемый ценник явно не по карману внутренним туристам.

Отметим, что в структуре гостиничного рынка преобладают гостиницы частной формы собственности (51%), доля государственной собственности – 46%, иностранной – 3%.

По экспертной оценке, только 30% гостиниц являются частными. Наибольшее количество сертифицированных гостиниц находится в Минске (3 -- пятизвездочные, 4 -- четырехзвездочные, 14 -- трехзвездочные). Всего в 2016 г насчитывалось 54 сертифицированные гостиницы.

Гостиниц без категории больше всего в Минской области (64), Брестской (57), Гомельской (55).

Увеличение загрузки отелей по койко-местам наблюдалось в прошлом году только в Брестской области (30%) и в Минске (30%), в столичной области она была сопоставимой – 29%, в Гродненской – 26%, Витебской – 24%, Гомельской – 23%, Могилевской – 22%.

Поскольку в мире загрузка считается только по номерам, то специалисты «Projekt Hotel Belarus», провели пересчет официальной статистики. Получилось, что средняя загрузка гостиниц снизилась на 1%, до 33%.

Это говорит о сформированном дисбалансе между спросом и предложением. Большинство гостиниц похожи, не выделяются знаниями принципов отельного бизнеса и конкурируют лишь в цене. Высокие цены номеров не соответствуют качеству предоставляемых услуг, считает А.Верес.

Например, средняя цена на стандартный двухместный номер без завтрака в гостиницах категории 5 составляет 148 USD, 4 -- 103 USD, 3 -- 53 USD, 2 -- 50 USD, без категории – 35 USD. Эти цены выше, чем в соседних странах.

По оценкам «Projekt Hotel Belarus», в топ-10 по объему выручки входят: «Ренессанс», «Минск», «Беларусь», «Президент-Отель», «Краун Плаза», «Пекин», «Европа», «Виктория Олимп», «Мариотт», «Виктория-2».

Гостиничный рынок Минска является ведущим, на нем предложение отелей выросло на 5 объектов, а количество постояльцев -- на 15% (до 594 тыс.), в числе которых преобладают иностранные граждане (74%).

Доля гостиниц категории Luxary в столице составляет 14%, в то время как в ЕС – 2%. Рынок оценивается как конкурентный, интересный зарубежным компаниям с точки зрения развития своих брендов, франшиз. Основные присутствующие бренды заинтересованы в развитии в регионах. В частности, гостиничный оператор Accor будет развивать бренды Ibis, Novotel и Mercure, в Бресте строится еще один Хилтон.

В высокой степени готовности в Минске находятся так называемый "Kempinski" (отель у цирка - прим. БП) (302 номера, 5), Hyatt Regency (243, 5), Mercure (176, 4), отель на Победителей-МКАД (186, 3), Continental (120, 3*). Когда все эти объекты будут введены в эксплуатацию, предложение на столичном рынке увеличится на 1027 номеров.