Суд ООН обязал Россию соблюдать права человека в Крыму 1 19.04.2017, 17:29

(обновлено) Суд частично удовлетворил требования Украины о наложении временных ограничительных мер на Россию.

Международный суд ООН обязал Россию обеспечить право крымских татар на представление своих интересов, в частности, в рамках запрещенного в России меджлиса.

Кроме того, суд потребовал от России обеспечить право жителей Крыма на получение образования на украинском языке, передает русская служба BBC.

Это предусматривают введенные Международным уголовным судом в Гааге временные ограничительные меры в связи с рассмотрением иска, в котором Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Введенные судом меры касаются только одной части иска - связанной с конвенцией о расовой дискриминации. Одновременно суд отказался вводить любые ограничительные меры в связи с обвинениями, касающимися конвенции о борьбе с финансированием терроризма: в решении говорится, что на этом этапе Украина не смогла предоставить достаточных аргументов для этого.

В то же время суд признал свою юрисдикцию в отношении возможного нарушения обеих конвенций.

Решение суда не является окончательным: эксперты предполагают, что финальный вердикт прозвучит в Гааге не ранее чем через несколько лет.

Президент Украины Петр Порошенко назвал день принятия первых решений по этому иску "очень важным днем".

Суть иска

В январе этого года Украина впервые в своей истории подала в Международный суд ООН жалобу на другое государство: она обвинила Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В марте суд приступил к рассмотрению этого иска.

Киев утверждает, что в 2014 году, после десятилетия все время усиливавшегося давления на Украину, Россия вторглась в нее с применением военной силы.

Украинские представители заявляют, что Москва оказывает поддержку незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины и просит суд признать ответственность России "за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками".

В иске в этом контексте упоминаются катастрофа рейса МН17 летом 2014 года, обстрелы мирных жителей в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, а также взрывы в Харькове в феврале 2015 года.

Кроме того, Украина заявляет, что Москва ведет в аннексированном ею Крыму "целенаправленную кампанию культурной зачистки" в отношении крымскотатарской и украинской общин, напоминая, что действия России на полуострове были осуждены Генеральной ассамблеей ООН.

Киев просит у суда, в частности, обязать Россию:

- немедленно отказаться от любой поддержки "вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине",

- принять меры для вывоза всего вооружения, ранее предоставленного этим группам,

- начать уголовное преследование лиц, причастных к "финансированию терроризма": в этом контексте упоминаются министр обороны России Сергей Шойгу, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, лидеры "Справедливой России" Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов,

- полностью компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17, а также "всеми прочими террористическими актами", в причастности к которым Киев обвиняет Москву.

В "крымской части" иска речь идет о том, что Россия должна гарантировать полную защиту всех этнических групп в "оккупированном Крыму": возобновить работу украинских и крымскотатарских СМИ, прекратить безосновательные обыски и аресты крымских татар, расследовать исчезновения активистов и немедленно возобновить права меджлиса.