Журнал People назвал самую красивую женщину планеты 6 19.04.2017, 17:37

Джулия Робертс

В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал американскую актрису - Дженнифер Энистон.

Американская актриса Джулия Робертс была признана самой красивой женщиной планеты по версии американского журнала People (перевод - tass.ru).

«Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу «Самые красивые в мире», и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой», - пишет журнал в статье на своей интернет-странице. Издание намекает на название знаменитого фильма «Красотка» (Pretty Woman), вышедшего на экраны в 1990 году, главную роль в котором исполнила Робертс.

49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. «В пятый раз? Это лестно», - сказала она в интервью журналу, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.

На вопрос, чувствует ли она себя смущенной, Робертс ответила: «Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно».

В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал другую американскую актрису - Дженнифер Энистон.