БЖД проведет акцию «Стоп — заяц!» 2 19.04.2017, 17:50

Белорусская железная дорога усилит контроль за безбилетниками.

Как сообщает пресс-центр БЖД, представители БЖД организуют комплекс мероприятий по проверке наличия проездных документов (билетов) у пассажиров поездов региональных линий экономкласса, пишет

Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке из транспортного средства. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.

В первом квартале 2017 года контролеры-ревизоры пассажирских поездов БЖД провели 13814 проверок в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий.

За время их проведения за безбилетный проезд было оштрафовано 1734 человека, на 226 граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что в настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.