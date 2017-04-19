Евгения Стрижак: После последних событий мы как-то стали все ближе между собой 1 19.04.2017, 17:57

Евгения Стрижак

Пятые сутки подряд держит голодовку активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Так он протестует против незаконного заключения под стражу за участие в акциях за отмену декрета №3. Почему Андрей Стрижак объявил голодовку? Зачем он добровольно пошел в милицию? Чувствуют ли репрессированные активисты поддержку общества? На эти вопросы «Радыё Рацыі» ответила жена активиста Евгения Стрижак.

- Белорусский сегмент «Фейсбука» внимательно следил за тем, как Андрея сначала сняли с поезда в Молодечно, а потом не хотели принимать в изолятор. Почему он добровольно пошел в милицию?

- А как бы вы поступили на месте Андрея? Во-первых, на нем "висит" невыполненное административное взыскание. Где оно выстрелит, неизвестно. Но я сделаю небольшое отступление, чтобы объяснить людям, что такое административное взыскание в виде ареста. Это на самом деле скрытое уголовное преследование. Согласно международному праву, заключение в тюрьме - это наказание за уголовные проступки. Самое страшное, что, по белорусскому законодательству, гражданина можно очень легко отправлять на сутки на административные аресты бесконечно.

- Андрей еще до помещения в изолятор объявил голодовку. Почему он решил пойти на такой опасный шаг?

- Мы не имеем практически никаких рычагов влияния на власть. Что мы можем положить в основу борьбы за нашу свободу? Только свое здоровье и жизнь. В этом смысл голодовки. Это решение принимал лично Андрей. Я убеждена, что он будет его придерживаться.

- Заметили ли вы проявления солидарности со стороны белорусского общества?

- Очень много людей написало мне слова поддержки. Кроме этого, со мной к изолятору ходили Максим и Юлия Филиповичи. Естественно, без их поддержки было бы гораздо труднее. Я бы, во-первых, не догадалась сама, как передавать передачу. Там нет никакого "user friendly" интерфейса, никак не догадаться, что нужно не к окну, а к закрытой двери подходит. Я бы сказала, что не столько на уровне всего общества изменения заметны, сколько в нашем гражданском обществе. После последних событий мы как-то стали все ближе между собой.

- Накануне заключения Андрей писал в «Фейсбуке», что собирается провести мониторинг условий содержания людей в изоляторе.

- Он собирался обжаловать все незаконные действия. Несмотря на то, что многие из активистов, вышедших на свободу недавно, утверждают о хорошем отношении со стороны администрации изолятора, условия там оставляют желать лучшего. Максим Филипович, например, не получал воду с воли, когда держал голодовку. А пить из крана воду там почти невозможно. К тому же, в камерах ужасный холод, как на улице температура, поэтому люди спят в одежде и в шапках. Однако никто на это не жалуется и все это остается неизменным.

Напомним, Андрей Стрижак был осужден заочно на 10 суток административного ареста за выступление перед гражданами на крыльце суда Центрального района Гомеля. В течение месяца после вынесения приговора активист находился за пределами Беларуси, где координировал сбор средств для помощи репрессированным соотечественникам. По возвращению на родину его отправили в изолятор временного содержания.