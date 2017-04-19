Naviband выступили в Израиле 1 19.04.2017, 18:16

Фото: CTV NEWS

Группа, которая будет представлять Беларусь на «Евровидении-2017», побывала в Израиле.

Об этом сообщает в «Фейсбуке» группа «Израиль в Беларуси».

«Данное мероприятие дает возможность участникам накануне конкурса представить свои композиции европейской аудитории, а также пообщаться с зарубежными журналистами, которые его освещают. Но самое главное - узнать и понять историю и культуру Израиля, увидеть страну и набраться сил и позитивных эмоций накануне предстоящих напряженных конкурсных недель.

Хотим отметить, что мероприятие организовано на высочайшем уровне, начиная от подготовительного этапа, согласования документов и бронирования авиабилетов и заканчивая насыщенной культурной программой, которая оставила самые лучшие впечатления у всех участников проекта, а это представители 25 стран.

Также хотели бы поблагодарить г-на Посла за теплую и познавательную встречу, которая прошла накануне поездки в Посольстве Израиля, и за помощь, оказанную нам сотрудниками Посольства.

Приглашаем Вас посмотреть второй полуфинал конкурса, который состоится 11 мая и будет транслироваться на телеканале «Беларусь», и поддержать белорусских участников - группу Naviband», - поделились впечатлениями от поездки участники группы.