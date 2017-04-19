Цена на Brent опустилась до $54,47 за баррель 19.04.2017, 18:35

Нефть ушла в минус вопреки заверениям ОПЕК о приверженности глобальному пакту.

Цены на нефть остаются в минусе на вечерних торгах в среду, несмотря на слова генсека ОПЕК о приверженности группы глобальному пакту о сокращении добычи, сообщает Reuters.

К 18:31 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на -0,64 процента до $54,47 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал в среду, что члены нефтеэкспортного картеля остаются верны своим обязательствам по снижению запасов и восстановлению баланса на рынках.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона.

Сокращение добычи в рамках глобального пакта и разговоры о его возможном продлении обеспечили рост обоих фьючерсных контрактов примерно на 10 процентов в период с 22 марта по 12 апреля, сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates.

Поддержкой котировкам, среди прочего, выступил рост геополитической напряжённости.

Президент США Дональд Трамп распорядился проверить, отвечало ли снятие санкций с Ирана национальным интересам США. США в конце 2015 года сняли часть санкций с Ирана, введенных в связи с его ядерной программой, что позволило Тегерану начать наращивать экспорт нефти с 2016 года, а это, в свою очередь, ударило по и без того перенасыщенному рынку.

Аналитики при этом отмечают, что цены на нефть могут быстро пойти вниз, во многом из-за сохраняющегося высокого уровня запасов и роста добычи сланцев в США.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 1,03 миллиона баррелей до 532,34 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали сокращение на 1,47 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.