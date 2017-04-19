Назарбаев хочет запретить девушкам одеваться полностью в черное 14 19.04.2017, 18:51

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Нурсултан Назарбаев

Фото с сайта catoday.org

Правитель Казахстана намерен закрепить инициативу на законодательном уровне.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости законодательно запретить девушкам в стране в нетраурное время одеваться полностью в черную одежду. Об этом он сказал на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, сообщается на сайте президента республики.

По мнению Назарбаева, количество казахстанских девушек, которые «полностью покрывают себя черными одеяниями» увеличивается из-за религиозной непросвещенности молодого поколения. Кроме того, по его словам, молодые люди в Казахстане из-за непросвещенности отпускают бороду и подрезают себе брюки. «Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу», — подчеркнул он.

Президент республики напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, отметив, что между черным одеянием и религией отсутствует связь. «Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого», — заявил он.

Вместе с тем Назарбаев заявил о необходимости продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов. «Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере», — заключил он.