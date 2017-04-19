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В Борисове работник госпредприятия вымогал взятки «для вышестоящего руководства»

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  • 19.04.2017, 19:00
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Мужчина обманным путем подстрекал других работников предприятия к передаче взятки.

В Борисове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мастера местного подразделения Минского вагонного депо, пишет gazetaby.com.

По информации Следственного комитета, мужчина использовал свои служебные полномочия в корыстных целях. Например, обманным путем подстрекал других работников предприятия «к передаче взятки якобы вышестоящему руководству».

– Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, находившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, получил в качестве взятки 200 долларов США, – сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Кроме того, по информации правоохранителей, перед истечением срока действия контракта одного из работников, подозреваемый потребовал у него взятку в размере 750 долларов.


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