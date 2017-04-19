Минчане: Выборы должны быть свободными, а не как у нас и в России 2 19.04.2017, 19:21

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Фото: nn.by

Жители столицы поделились своими мнениями о запрете демонстраций.

«Белсат» разузнал у минчан, нужно ли запрещать демонстрации в Беларуси.

«Свобода митингов и собраний гарантируется Конституцией», – говорит пенсионер.

«Ни в коем случае демонстрации не должны запрещаться», - отмечает мужчина.

«Не должны они (власти - Прим.) запрещать демонстрации. Это же в Конституции прописано: свобода митингов, собраний и так далее. Выборы у нас должны быть свободными, а не так как у нас и в России», - поделился мнением житель столицы.