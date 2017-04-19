закрыть
19 апреля 2017, среда, 23:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На заправках «Белоруснефти» оплатить топливо можно будет с помощью приложения

4
  • 19.04.2017, 19:27
  • 12,582
Фото: onliner.by

Любопытное приложение разработала одна из белорусских компаний.

Предполагается, что вскоре автомобилисты смогут оплатить топливо, не подходя к оператору АЗС — достаточно просто взять в руки смартфон. В данный момент завершается тестирование программного обеспечения. По словам специалистов, участвовавших в испытаниях, процесс заправки автомобиля благодаря приложению удалось значительно ускорить, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

— Принцип достаточно простой, — рассказывает Елена Иодо, начальник отдела маркетинга компании «Системные технологии» (резидент Парка высоких технологий). — Приложение определяет по геолокации, к какой АЗС вы приехали. После этого нужно вставить пистолет в горловину бака. Затем необходимо выбрать номер топливораздаточной колонки.

Фото: onliner.by

Система сама определит, какое топливо должно быть заправлено и по какой стоимости с учетом всех скидок и программы лояльности. После этого выбирается либо количество литров, либо сумма, на которую планируется заправить, либо полный бак. Затем программа производит расчет и останется подтвердить оплату.

Фото: onliner.by

Фактически автомобилист сам с помощью приложения делает работу за оператора АЗС. Не надо ходить туда-сюда, возвращаться за сдачей (если заливаете полный бак). Обратиться к сотрудникам заправки придется, только если вам нужен бумажный чек. Электронный всегда будет доступен в памяти приложения.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

— С помощью настроек можно заранее выбрать тип топлива, и его не придется вводить каждый раз. Это также сэкономит время, — замечает Елена Иодо. — Приложение позволяет привязать любые банковские карты для оплаты заправки и учитывать скидки по программе лояльности.

Фото: onliner.by

Сейчас у разработчиков бесплатного приложения, которое называется Drive&Pay (вскоре будет доступно для Android и iOS), есть договоренность с компанией «Белоруснефть», обладающей в Беларуси самой большой сетью заправок. Информации о том, будет ли работать приложение на заправках других сетей, на данный момент нет.


Мнение

Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец
Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет