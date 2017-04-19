На заправках «Белоруснефти» оплатить топливо можно будет с помощью приложения

На заправках «Белоруснефти» оплатить топливо можно будет с помощью приложения4
- 19.04.2017, 19:27
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Любопытное приложение разработала одна из белорусских компаний.
Предполагается, что вскоре автомобилисты смогут оплатить топливо, не подходя к оператору АЗС — достаточно просто взять в руки смартфон. В данный момент завершается тестирование программного обеспечения. По словам специалистов, участвовавших в испытаниях, процесс заправки автомобиля благодаря приложению удалось значительно ускорить, пишет «Онлайнер».
— Принцип достаточно простой, — рассказывает Елена Иодо, начальник отдела маркетинга компании «Системные технологии» (резидент Парка высоких технологий). — Приложение определяет по геолокации, к какой АЗС вы приехали. После этого нужно вставить пистолет в горловину бака. Затем необходимо выбрать номер топливораздаточной колонки.
Система сама определит, какое топливо должно быть заправлено и по какой стоимости с учетом всех скидок и программы лояльности. После этого выбирается либо количество литров, либо сумма, на которую планируется заправить, либо полный бак. Затем программа производит расчет и останется подтвердить оплату.
Фактически автомобилист сам с помощью приложения делает работу за оператора АЗС. Не надо ходить туда-сюда, возвращаться за сдачей (если заливаете полный бак). Обратиться к сотрудникам заправки придется, только если вам нужен бумажный чек. Электронный всегда будет доступен в памяти приложения.
— С помощью настроек можно заранее выбрать тип топлива, и его не придется вводить каждый раз. Это также сэкономит время, — замечает Елена Иодо. — Приложение позволяет привязать любые банковские карты для оплаты заправки и учитывать скидки по программе лояльности.
Сейчас у разработчиков бесплатного приложения, которое называется Drive&Pay (вскоре будет доступно для Android и iOS), есть договоренность с компанией «Белоруснефть», обладающей в Беларуси самой большой сетью заправок. Информации о том, будет ли работать приложение на заправках других сетей, на данный момент нет.