На заправках «Белоруснефти» оплатить топливо можно будет с помощью приложения 4 19.04.2017, 19:27

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Фото: onliner.by

Любопытное приложение разработала одна из белорусских компаний.

Предполагается, что вскоре автомобилисты смогут оплатить топливо, не подходя к оператору АЗС — достаточно просто взять в руки смартфон. В данный момент завершается тестирование программного обеспечения. По словам специалистов, участвовавших в испытаниях, процесс заправки автомобиля благодаря приложению удалось значительно ускорить, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

— Принцип достаточно простой, — рассказывает Елена Иодо, начальник отдела маркетинга компании «Системные технологии» (резидент Парка высоких технологий). — Приложение определяет по геолокации, к какой АЗС вы приехали. После этого нужно вставить пистолет в горловину бака. Затем необходимо выбрать номер топливораздаточной колонки.

Фото: onliner.by

Система сама определит, какое топливо должно быть заправлено и по какой стоимости с учетом всех скидок и программы лояльности. После этого выбирается либо количество литров, либо сумма, на которую планируется заправить, либо полный бак. Затем программа производит расчет и останется подтвердить оплату.

Фото: onliner.by

Фактически автомобилист сам с помощью приложения делает работу за оператора АЗС. Не надо ходить туда-сюда, возвращаться за сдачей (если заливаете полный бак). Обратиться к сотрудникам заправки придется, только если вам нужен бумажный чек. Электронный всегда будет доступен в памяти приложения.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— С помощью настроек можно заранее выбрать тип топлива, и его не придется вводить каждый раз. Это также сэкономит время, — замечает Елена Иодо. — Приложение позволяет привязать любые банковские карты для оплаты заправки и учитывать скидки по программе лояльности.

Фото: onliner.by

Сейчас у разработчиков бесплатного приложения, которое называется Drive&Pay (вскоре будет доступно для Android и iOS), есть договоренность с компанией «Белоруснефть», обладающей в Беларуси самой большой сетью заправок. Информации о том, будет ли работать приложение на заправках других сетей, на данный момент нет.