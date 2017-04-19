Порошенко в Британии: Россия - ненасытный крокодил 2 19.04.2017, 19:37

9,323

Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины сравнил РФ с крокодилом из высказывания экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является крокодилом из высказывания бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, передает korrespondent.net.

Во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне он напомнил слова Черчилля: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других».

«Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия. Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше», - сказал он.

«Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам», - добавил Порошенко.

Напомним, 18-19 апреля продолжается официальный визит Порошенко в Великобританию. Там он, среди прочего, заявил, что армия Украины на восьмом месте в Европе, а также, что Кремль одержим имперским прошлым.