Коммунист Атаманов напал на пресс-секретаря БАЖ 15 19.04.2017, 19:43

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Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси на глазах у свидетелей выбил из рук Бориса Горецкого телефон.

Инцидент произошел после рассмотрения в суде Центрального района Минска иска историка Игоря Кузнецова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ответчиками по иску члена «Белорусской ассоциации журналистов» Игоря Кузнецова является КПБ, редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» и автор публикации Андрей Лазуткин.

После судебного процесса Борис Горецкий, пресс-секретарь БАЖ, на улице рядом со зданием суда пытался сфотографировать ответчиков. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Георий Атаманов напал на пресс-секретаря ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Бориса Горецкого, сообщает пресс-служба организации.

Атаманов, который к тому же является помощником «депутата» «палаты представителей», подошел к Горецкому, замахнулся и на глазах у свидетелей выбил из рук пресс-секретаря БАЖ мобильный телефон, который упал на землю.