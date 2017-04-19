Азаренко надеется сыграть в финале Кубка федерации 4 19.04.2017, 19:55

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка попросила команду сделать все, чтобы пройти швейцарок и позволить ей сыграть в финале.

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров накануне матча со швейцарками рассказал, о чем Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, попросила партнерш.

- Вчера встретились с Азаренко. Вика попросила команду сделать все, чтобы пройти швейцарок и позволить ей сыграть в финале. Наш первый номер хочет вернуться в сборную! — передает слова Дуброва pressball.by.

Игры полуфинала Кубка федерации Беларусь — Швейцария состоятся 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене2.