Больше не «друг Реджеп» 5 Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»

19.04.2017, 20:32

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Михаил Касьянов

Фото: EPA

Как рушатся надежды Путина на Турцию.

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган призвали Башара Асада к ответу за химическую атаку в Идлибе. Турция поддержала американские ракетные удары по сирийской авиабазе. Трамп первым поздравил Эрдогана с проведенным в Турции референдумом, в результате которого Эрдоган, как выразился Трамп, «радикально расширил свои полномочия» и сможет править до 2029 года. Очевидно, что Трамп заинтересован в дружбе с Турцией как с сильнейшим игроком на ближневосточном поле.

Такой союз особенно неприятен Владимиру Путину. Российский президент очень старался сыграть на противоречиях Эрдогана с Западом. После попытки переворота он первый выразил турецкому лидеру свою поддержку и немедленно попытался урегулировать инцидент со сбитым бомбардировщиком Су-24, который обострил двусторонние отношения. Эрдоган сразу превратился для Путина в «друга Реджепа». Путин похоже искренне поверил в возможность создания российско-турецкого вектора в противовес Западу. Резкие заявления Эрдогана в адрес Брюсселя и Вашингтона подтверждали его надежды. Используя эту карту, Путин пригласил турецкую сторону за стол переговоров в Астане по прекращению огня в Сирии.

Но возвращение США на Ближний Восток сразу поменяло приоритеты турецкого лидера. Хотя Эрдоган обиделся на Европу и передумал вести страну в Евросоюз, он заручился мощной поддержкой Вашингтона. А для него это куда важнее, чем союз с Путиным. Поощрение Трампом диктаторских амбиций Эрдогана успокоило турецкого президента. И теперь Эрдоган, также как и Трамп, не намерен терпеть Асада и вместе с Вашингтоном будет оказывать на него прямое давление.

А вот Путин не собирается прекращать поддержку сирийского диктатора. Такая стратегия неизбежно приведет к усилению конфронтации, если, конечно, Путин не прислушается к призывам США и Великобритании сделать свой выбор сейчас и войти в состав международной антитеррористической коалиции. Скорее всего, Путин, который так надеялся на роль миротворца и дружбу с Турцией, отвергнет эти призывы и окажется в стратегическом одиночестве и тупике.

Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»