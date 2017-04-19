Предприниматель: В Беларуси на бизнесе поставлен крест 8 19.04.2017, 20:45

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Фото: onliner.by

В стране необходимо упростить все бюрократические процедуры и упразднить «совковость».

Минские гостиницы различных категорий, будь то именитые сети или отечественный бренд, не заменят квартир на сутки — старого доброго способа ночлега для иностранцев, которые бронируют их через международные сервисы. Но в понимании обывателя квартира на сутки — это рассадник шумных вечеринок с молодежью — отсюда и волна негатива к этому бизнесу. В 2014 году даже шли разговоры об официальном запрете сдачи квартир на сутки, однако предприниматели отстояли свое право вести дело, популярное и в Европе, и во всем мире. С тех пор, по их словам, многое изменилось: вечеринкам объявлен бой, рынок просел, конкуренция увеличилась, давление со стороны государства ужесточилось, заработки поползли вниз. Алексей уже десять лет работает в сфере аренды жилья и уверен: развивать туризм в стране, но при этом ограничивать «суточников» — это просто нелогично, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

«В 2012 году одна квартира могла принести около $1000 в месяц. Сейчас заработки упали в 3—5 раз»

— Я занимаюсь бизнесом по сдаче квартир на сутки с 2007 года. Меня познакомил с ним друг, и как-то затянуло. Пик популярности суточной аренды пришелся на период 2008—2012 годов, когда я сдавал до десяти квартир, бывших у меня во владении и субаренде. Сегодня — всего четыре (на фото — квартира на проспекте Дзержинского. — Прим.). Тогда действительно можно было хорошо заработать.

Конкуренция на рынке была, но сегодня людей в этом бизнесе стало в два раза больше. В нашем объединении состоит около 200 «суточников», у каждого из которых есть не менее трех-четырех квартир в субаренде. Есть как элитные квартиры, так и средние и даже «бабушатники».

Сейчас на этом бизнесе почти поставлен жирный крест. Просел как рынок недвижимости, так и рынок аренды квартир, а расходы на бизнес остались теми же. На рекламу в месяц тратится около $500 — и не факт, что она работает. Что касается цен, то раньше стоимость квартиры на сутки могла достигать $250. Сегодня VIP-сегмент скатился до $120, обычные квартиры стоят около $30—40. Новички все равно продолжают приходить в этот бизнес, но быстро уходят, понимая, что проще сдать квартиру в долгосрочную аренду.

Также сильно сказывается так называемый кризис, который тянется к нам из России. Если не львиная доля, то уж точно половину наших гостей составляли россияне. В последнее время их количество значительно уменьшилось. Мы надеялись, что после украинских событий они поедут в Минск, но и этого не произошло. Наша столица стала для россиян дорогой. Раньше они приезжали и хвастались тем, что сходить в Grand Cafe, съесть супчика и выпить вина на $60 — это дешево. Сегодня их настроения поменялись: они говорят, что в Москве есть заведения даже дешевле, чем в Минске.

Фото: onliner.by

В числе других наших клиентов можно выделить приезжих из Европы и из Турции. Их тоже стало меньше. Почему? Не могу объяснить, но, по их словам, жизнь у нас дороже, чем в каких-нибудь других странах. Для них поездка в Беларусь стала слишком затратной. Помню, еще восемь лет назад один турецкий немец сказал, что за те деньги, которые он потратил в Минске, он мог бы лежать на пляже во Флориде и попивать коктейль. К слову, он снимал «однушку» в течение трех недель, но суть остается той же.

«Иностранцы сами просят быстрее зарегистрировать их, чтобы не получить лишних проблем. В ОВИРе нас встречают женщины, на лице которых написано „Я робот“»

— Большой проблемой является бюрократия, отпугивающая приезжих. Недавнее новшество: сведения абсолютно обо всех приезжих мы должны подавать в МВД сразу в день заселения. Мне необходимо сфотографировать паспорт гостя, чтобы перенести данные в табличку Excel. Для них это выглядит довольно дико.

Иностранцы из цивилизованных стран приезжают подготовленными, зная, что для пребывания в Минске дольше пяти рабочих дней нужна регистрация, и сами просят быстрее зарегистрировать их, чтобы не получить лишних проблем. Мы едем в ОВИР, который находится в Лошице, из центра города по кольцевой. В ОВИРе нас встречают женщины из Советского Союза, на лице которых написано «Я робот» и нет улыбки. Они не принимают медицинскую страховку международного формата — ее нужно либо перевести, либо заменить белорусской страховкой, потому что сделать ее проще и дешевле, чем заниматься переводом. Все эти обстоятельства действительно пугают иностранцев.

Фото: onliner.by

Есть, конечно, в Беларуси и привлекательные для туристов моменты. Им всегда нравятся чистота города, сталинский ампир в архитектуре. Привлекают и наши девушки. За десять лет работы я ни разу не видел, чтобы белорусский парень встречал в аэропорту иностранку, а потом вместе с ней уезжал на ее родину. Именно белорусские девушки встречают в аэропорту иностранцев, живут здесь с ними, а потом вместе уезжают. Реальность такова: наших девушек вывозят.

«Некоторые бронируют сразу пять апартаментов, приезжают и выбирают лучшие, оставляя с носом владельцев остальных»

Фото: onliner.by

— Клиенты находятся через внутренние рекламные площадки, Booking.com, Airbnb. На Booking.com мы не защищены: платим комиссию, но клиент, забронировав квартиру, не вносит оплату наперед и может легко кинуть. В Airbnb деньги с карточки снимаются сразу. Поэтому люди, бронирующие жилье на Booking.com, платят на месте, и для них это более привлекательно. Но это, к сожалению, рождает другую проблему: некоторые бронируют сразу пять апартаментов, приезжают и выбирают лучшие, оставляя с носом владельцев остальных.

Как-то раз приезжала девушка из Индии, которая заказала кофемашину, двенадцать стульев и стол. Я ей все это предоставил, а в итоге получил низкую оценку на Airbnb, потому что «под домом проходило метро». Однажды ко мне приезжал один из самых читаемых блогеров в рунете Сергей Доля. Мне даже звонили представители администрации Airbnb и говорили: к вам едут очень важные клиенты, встретьте их чуть ли не с фанфарами. Мы подготовили два торта и шампанское, но к ним не притронулись, вероятно, посчитав за взятку.

Львиная доля наших гостей — это турки и россияне. В каждой нации есть как чистоплотные и хорошие люди, так и наоборот. Кстати, возможно, опять же сказался кризис, но россияне стали более вежливыми. Лет пять назад чувствовалось хамство с их стороны: «А че?» Сегодня такое поведение — редкость. Турки же торгуются за каждую копейку, обещают стать вечным клиентом, если сделаем скидку.

Самая необычная страна, из которой в мою квартиру приезжал гость, — Перу. Настоящий индеец прилетел в Беларусь к девушке. В Перу он ездит на машине семидесятых годов, уровень жизни там невысокий, но он потратил около $4 тыс. на перелет и жилье. Девушка приняла решение когда-нибудь улететь к нему.

Фото: onliner.by

«Давайте посмотрим правде в глаза: наша страна малопривлекательна в плане туризма. И когда сюда все же приезжает мизер туристов, их, конечно, нужно холить и лелеять»

— Несколько лет назад, когда появилась опасность запрета «суточного» бизнеса, мы объединились в ассоциацию «Гостеприимство». Были созданы коллегия «суточников» и какие-то мелкие объединения. Требования государства обсуждаются коллегиально, принимаются приемлемые решения.

Мы исправляем свои ошибки, до сих пор боремся с вечеринками, которые раньше часто устраивались в квартирах на сутки. Не могу сказать, что мы полностью исключили их, но у нас есть черный список арендаторов, в который входит около 500 человек. К сожалению, некоторые рекламные порталы даже имеют разделы под названием «Квартиры для вечеринок». С ними ведется дискуссия, мы просим удалить этот раздел.

Фото: onliner.by

Итак, потока клиентов нет, каждого из них мы добиваемся, вытанцовываем перед ними, а нам вставляют палки в колеса. И в то же время из всех источников нам говорят о необходимости развивать туризм в стране.

Давайте посмотрим правде в глаза: наша страна малопривлекательна в плане туризма. И когда сюда все же приезжает мизер туристов, их, конечно, нужно холить и лелеять. Необходимо упростить все бюрократические процедуры и упразднить «совковость».