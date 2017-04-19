Белорусский автор попала в список самых влиятельных книг мира 2 19.04.2017, 21:22

Беларусь в списке представлена книгой «Чернобыльская молитва» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Пользователь сайта Reddit под ником Backforward24 составил список самых влиятельных книг из каждой страны.

Как отмечает nv.ua, список из 194 книг автор составил на основании собственного исследования, а также помощи других пользователей сайта. В дополнение пользователь составил литературную карту мира с книжных переплетов, разместив культовые произведения в соответствии со странами.

Беларусь в этом списке представлена книгой «Чернобыльская молитва» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Кстати, есть в списке и еще один уроженец Беларуси — Адам Мицкевич. Его «Пан Тадеуш» назван самой влиятельной книгой польской литературы.

Список самых влиятельных книг в некоторых странах мира выглядит так:

Северная и Центральная Америка

Мексика: Педро Парамо, Хуан Рульфо

США: Убить пересмешника, Харпер Ли

Канада: Аня из Зеленых мезонинов, Люси Монтгомери

Южная Америка

Аргентина: Вымыслы, Хорхе Луис Борхес

Чили: Дом духов, Исабель Альенде

Перу: Литума в Андах, Марио Варгас Льоса

Бразилия: Дон Касмурро, Жуакин Мария Машаду де Ассис

Западная Европа

Испания: Дон Кихот, Мигель де Сервантес

Франция: Граф Монте-Кристо, Александр Дюма

Италия: Божественная комедия, Данте Алигьери

Великобритания: Гордость и предубеждение, Джейн Остен

Швеция: Девушка с татуировкой дракона, Стиг Ларссон

Восточная Европа

Польша: Пан Тадеуш, Адам Мицкевич

Украина: Смерть постороннего, Андрей Курков

Беларусь: Чернобыльская молитва, Светлана Алексиевич

Румыния: Лес повешенных, Ливиу Ребряну

Африка

Алжир: Посторонний, Альбер Камю

Конго: Антилюди, Сони Лабу

Южная Африка: Бесчестье, Джон Кутзее

Азия

Турция: Меня зовут красный, Орхан Памук

Китай: Сон в красном тереме, Цао Сюэцинь

Япония: Сердце, Нацумэ Сосэки

Индия: Бог мелочей, Арундати Рой

Океания

Австралия: Cloudstreet, Тим Уинтон

Новая Зеландия: Люди-скелеты, Кери Хьюм