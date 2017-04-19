Страна фасадов 19.04.2017, 21:32

каррикатура: Алексей Меринов

Почему российские чиновники беднее своих жен.

Публикация деклараций о доходах членов правительства, сотрудников администрации президента РФ, сенаторов и депутатов за 2016 год позволила подсчитать, сколько зарабатывают самые богатые жены российских чиновников. Как оказалось, многие из «вторых половинок» способны дать фору своим мужьям и фактически являются в семье кормильцами, пишет «Московский комсомолец».

Первое место среди богатейших жен российских чиновников досталось супруге депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова. Елена Некрасова заработала за прошлый год около 646 млн рублей и обогнала по уровню доходов министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, который возглавил список наиболее обеспеченных чиновников-2016 (582 млн рублей). Основная статья дохода Елены Некрасовой — строительный бизнес. Она владеет несколькими предприятиями, входящими в холдинг «Лидер Групп», который является одним из самых крупных российских застройщиков. Стоит отметить, что «Лидер Групп» основал ее супруг, впоследствии занявшийся законотворчеством. Кстати, в прошлом году доход Александра Некрасова составил менее 5 млн рублей, что почти в 130 раз меньше, чем доход его «второй половины».

«Серебро» в этом списке получила Людмила Воробьева, супруга зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева. Она заработала более 225 млн рублей.

На третьем месте находится супруга депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Петрова, основателя холдинга SVP Group. Эта компания занимается скупкой участков и сельхозугодий в Ленинградской области и перепродажей их девелоперам под застройку. Жена Сергея Петрова по итогам прошлого года заработала около 220 млн рублей против 48 млн, на которые стал богаче сам депутат. Кстати, такая гармония в доходах этой семьи прослеживается уже долгое время. Например, в 2012 году Сергей Петров получил доход в размере 22 млн рублей — в 5,5 раза меньше супруги.

Далее идет жена Владимира Синяговского, члена комитета Госдумы по транспорту и строительству. Она может похвастаться примерно 188 млн рублей дохода. По неофициальной информации, ее заработок формируется из доходов от эксплуатации нескольких земельных участков, общая площадь которых превышает 2,5 млн квадратных метров. Также в ее распоряжении находится около десятка квартир, нежилых помещений общей площадью около 400 квадратных метров и несколько хранилищ сельскохозяйственной продукции. Сам Владимир Синяговский в 2016 году заработал 3,6 млн рублей.

Пятерку лидеров замыкает супруга еще одного депутата Госдумы — Олега Грищенко (182 млн рублей). Свои доходы Елена Грищенко также получает от использования земельных участков общей площадью более 20 тыс. квадратных метров, нескольких жилых домов и строений хозяйственного назначения. Прошлогодние доходы самого Олега Грищенко составили всего 2,6 млн рублей.

Практически все дамы, которые вошли в топ-10 самых богатых жен российских чиновников, являются людьми непубличными. Их имена редко появляются в новостях и на страницах СМИ. Исключением является только Татьяна Навка, супруга заместителя руководителя администрации и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Известная российская фигуристка, неоднократная чемпионка России, Европы и мира заработала в прошлом году в 10 раз больше мужа — 120,8 млн рублей. В ее собственности находятся четыре квартиры, два земельных участка и два жилых дома. Впрочем, как полагают эксперты, статьи доходов Татьяны Навки складываются из ее гонораров от участия в различных шоу-программах, в съемках документальных фильмов, а также гонораров за работу на телевидении в качестве комментатора.

Стоит отметить, что 16 из 20 богатейших жен государственных мужей получают доходы больше, чем их супруги, и фактически являются кормильцами семьи. Над этим стоит задуматься тем чиновникам, которые в своих декларациях о доходах в графе «семейное положение» ставят прочерк. В нынешней Госдуме так поступили 114 депутатов, или около 25% от всех законодателей нижней палаты парламента. В частности, не состоят в зарегистрированном браке спикер Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и 5 из 8 вице-спикеров. Статусом холостяков также обладают 7 из 26 глав комитетов и комиссий. Возможно, теперь, взглянув на жен чиновников, чьи доходы существенно превышают заработок высокопоставленных супругов, чиновники-холостяки задумаются о преимуществах брака.

Если серьезно, то, по мнению экспертов, главной проблемой таких рейтингов, в которых высшие чины государства отстают по доходам от своих жен, является отсутствие сведений об источниках доходов. По словам старшего научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара Сергея Жаворонкова, «у чиновников есть родители, дети и другие родственники. Они также могут похвастаться миллионными заработками. Однако не ясно, как они становятся обладателями бизнеса, откуда берут деньги на существование. Фактически получается, что декларации о доходах чиновников и их семей не самая удачная попытка построить открытую и прозрачную историю их финансовых состояний. Попытка следовать зарубежным стандартам и аналогам, хотя в действительности никто в нашей стране раскрывать информацию по-настоящему не собирается. Это напоминает высказывание французского писателя и путешественника маркиза де Кюстина: Россия — страна фасадов. У русских есть лишь название всего, но ничего в действительности».