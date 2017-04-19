Восемь живописных уголков Беларуси, где стоит побывать этой весной 2 19.04.2017, 21:57

Астроном и фотохудожник Виктор Малыщиц отобрал сказочные снимки белорусских пейзажей.

Специально для nn.by известный астроном и фотохудожник Виктор Малыщиц отобрал сказочные снимки белорусских пейзажей, которые стоит увидеть воочию каждому белорусу.

Припять

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Каждую весну Припять поистине превращается в море, причем подъем воды может сохраняться до начала лета. Немедленно собирайтесь на Полесье — на любом участке эта река поразит вас своей красотой.

Река Уборть

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

В Лельчицком районе находится один из притоков Припяти — Уборть, которая берет начало на территории Украины. Вдоль всей этой реки постоянно попадаются поймы с разбросанными то здесь, то там дубами. Это место интересно в любое время года, но больше всего — весной, когда дубы стоят «по колено» в воде.

Заказник Спровский

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Озеро Споровское в Березовском районе и прилегающие к нему болота — одна из наиболее интересных территорий для наблюдения за птицами. Именно здесь находится популяция с самой высокая в мире плотностью гнездования вертлявой камышевки — маленькой птички, трели которой многие признают даже красивее соловьиных. Весна — время послушать пение птиц, поэтому спешим в Спорово!

Болото Ельня

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Еще одна очень важная территория для птиц находится в Миорском районе — это болото Ельня. Только весной, пока еще очень холодно, здесь можно встретить незабываемые рассветы в облаках тумана. И все это в сопровождении птичьего хора.

Налибокская пуща

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Огромный лесной массив к западу от Минска еще не так раскручен, как другие наши заказники и национальные парки. Но те, кто побывал в Налибокской пуще, всегда возвращаются сюда снова. Место очень любят водные туристы: сплавляясь по Ислочи и Западной Березине, вы увидите всю пущу начиная с ее севера до впадения в Неман.

Браславские озера

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Этот край неповторим в любое время. Но весной к этому великолепию добавится еще и аромат цветения диких груш, которыми поросли многие холмы вокруг озер. А если вы любитель звездного неба, то увидеть много звезд над Браславщиной удастся только весной или осенью: летние ночи в этих краях слишком светлые.

Озеро Гиньково

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Фото: Виктор Малыщиц

Любителям непопсовых объектов можно посоветовать необычное озеро Гиньково в Глубокском районе. Именно на берегах этого озера находится самая большая в Беларуси пещера, куда могут залезть один-два человека. Озеро очень глубокое и чрезвычайно прозрачное, дно можно увидеть даже на глубине в нескольких метров.

Река Ислочь

Фото: Виктор Малыщиц

Если вы столичный житель и хотите просто выехать на природу в выходной день, красивее мест вблизи столицы трудно найти. Только не забудьте взять с собой большой пакет и подобрать заодно мусор, «забытый» другими столичными гостями, которые, к сожалению, пока слабо представляют, как нужно вести себя на природе.

Фото: Виктор Малыщиц