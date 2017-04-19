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Артисты легендарного Cirque du Soleil показали номера прямо на улицах Минска

  • 19.04.2017, 22:17

Артисты показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода.

Артисты легендарного Cirque du Soleil в преддверии осеннего показа шоу Varekai уже сегодня появились на улицах и в торговых центрах Минска.

Холодным апрельским днем они показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода. Камера tut.by засняла подготовку к выступлению и реакцию горожан на перфомансы.


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