Артисты легендарного Cirque du Soleil показали номера прямо на улицах Минска 19.04.2017, 22:17

Артисты показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода.

Артисты легендарного Cirque du Soleil в преддверии осеннего показа шоу Varekai уже сегодня появились на улицах и в торговых центрах Минска.

Холодным апрельским днем они показали несколько номеров из программы, полную версию которой белорусы увидят только через полгода. Камера tut.by засняла подготовку к выступлению и реакцию горожан на перфомансы.