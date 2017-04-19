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Сотни тысяч венесуэльцев вышли на «мать всех протестов»

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  • 19.04.2017, 22:32
Фото: Reuters

Оппозиционные акции в среду называют самыми массовыми за последние три года.

Несколько сотен тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны, передает ВВС.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их «матерью всех протестов» и «вторым днем независимости».

В Венесуэле продолжается противостояние между президентом и оппозицией, контролирующей парламент. Противники Мадуро считают, что его политика привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод.

Фото: AP

По данным МВФ, уровень инфляции в стране в этом году может превысить 700%.

Фото: getty images

Накануне министерства иностранных дел 11 латиноамериканских стран обратились к Мадуро с просьбой провести досрочные выборы в своей стране, чтобы положить конец экономическому кризису и политической нестабильности.


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