Белый дом: США и Китай едины во мнении относительно КНДР 19.04.2017, 23:00

Шон Спайсер заявил, что США и Китая сблизились в своих позициях по проблеме вокруг КНДР.

«Я думаю, это очень позитивный сигнал, видеть, что Китай продолжает сближаться с нами в попытках контролировать Северную Корею», — сказал официальный представитель Белого дома Спайсер.

Он назвал положительно оценил то, что «Китай дает позитивные сигналы о сближении с нашими позициями» и «играет все более важную роль» в отношении урегулирования северокорейской проблемы, пишет gazeta.ru.

При этом Спайсер заявил, что Белый дом не будет реагировать на пропагандистское видео Пхеньяна, в котором, как сообщают СМИ, КНДР наносит ракетные удары по США.

«Это пропаганда и мы не будем комментировать каждую пропаганду с их стороны», — сказал пресс-секретарь президента США.

Так он прокомментировал показанную по центральному телевидению Северной Кореи запись праздничного концерта по случаю 105-летия со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена.

Как сообщает агентство Reuters, фоном к хоровому выступлению стал видеоряд с демонстрацией ракетного запуска, целью которого являются США. Видео завершается изображением горящего американского флага на фоне рядов могильных крестов.