Будет ли русский Майдан 8 Семен Новопрудский, «Новое Время»

2.04.2017, 8:30

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Фото: twitter

Некоторые черты революционной ситуации в РФ действительно есть.

В год столетия двух русских революций маршами против коррупции и лично премьера Дмитрия Медведева — «Димонстрациями» — в десятки городов России вернулась политика. Надолго ли?

Люди вышли на улицы, несмотря на то, что телевизор три года изо дня в день убеждает россиян, что проблемы есть в Украине, Сирии, США, «разваливающейся» Европе — где угодно, только не в самой РФ. Никогда еще не удавалось провести протестные акции почти в сотне городов одновременно по всей стране — от Москвы до Владивостока. Никто не ожидал, что в них суммарно примут участие десятки тысяч человек. А количество задержанных в Москве, похоже, побило рекорды самых массовых «болотных» митингов пятилетней давности.

Но означает ли это, что в России назревает что‑то вроде революции?

Некоторые черты революционной ситуации в РФ действительно есть. Только главный революционер — не Навальный, а Путин. Именно он, начиная с крымской авантюры в марте 2014 года, последовательно разрушает основы собственного режима. До этого момента главным словом власти была стабильность: народ живет спокойно, не интересуется политикой, а мы воруем, как можем, и немножко с ним делимся.

После начала войны с Украиной (к слову, санкции Запада против России оказались для Кремля не меньшей неожиданностью, чем для остального мира аннексия Крыма) российская власть больше не заикается о стабильности. Единственным способом управления государством стала «война» — холодная, горячая, гибридная. Любая. Государство больше не обещает людям сделать их жизнь лучше. Оно говорит, что защищает народ от мнимых врагов, которых назначает сама. У “спасителя” о курсе рубля и обнищании не спрашивают.

В результате из корпоративистского государства «друзей Путина» Россия за последние три года превратилась в полноценную персоналистскую милитаризованную диктатуру. Все институты государства подменены одним человеком, который приравнен к самому факту существования страны. Нынешнему спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину принадлежит самое точное определение нового политического режима: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Таким образом естественный для любого нормального государства вопрос о сменяемости власти приравнен к вопросу о гибели страны. Ты против Путина? Значит, желаешь смерти России.

Марши Навального показали уязвимость такой конструкции. С одной стороны, в России никуда не делся протестный потенциал: люди не испугались выйти на улицы в том числе там, где власти не согласовали уличные акции. Кстати, в некоторых местах согласовали: то есть либо Кремль не приказал всем запрещать, либо кто‑то посмел его ослушаться. С другой стороны, российской власти ничего не мешает поступить с Навальным так, как она поступила с Борисом Немцовым. А никакой внятной общенациональной темы протеста, какой в Украине был протест против внезапного отказа от ассоциации с ЕС, в России пока нет. При этом нынешний политический расклад в стране не оставляет шансов на естественную смену власти и курса посредством выборов.

Нет смысла и апеллировать к этой власти. Глупо требовать от Путина отставки Медведева — премьер все равно ничего в стране не решает, и он точно не единственный коррупционер. Глупо требовать от Путина реальной борьбы с коррупцией. Потому что коррупция давно стала форматом отношений государства и общества на всех уровнях. Размер бытовых взяток в стране — за поступление в вуз, откос от армии, гаишникам, врачам — вполне сопоставим с масштабами взяток чиновникам или силовикам за бизнес. В этом смысле коррумпирована вся страна, а не только власть. И поменять эту ситуацию человек, правящий страной 17 лет, уже не может по определению. Лояльность элит в таких системах покупается либо возможностью бесконтрольно воровать, либо репрессиями. Но репрессии элиту лучше не делают: она от страха старается наворовать еще больше и по возможности «отскочить».

Россия находится в экономическом тупике, который пытается компенсировать продажей миру угрозы своего военного потенциала, вмешательства в дела других государств и способности «выбрать любого президента». Кроме того, Россия в последние годы предельно наглядно показала, что не боится нарушать международные правила. При этом в стране пока нет массового голода и таких военных потерь, которые сопровождали сначала Февральскую, а потом и Октябрьскую революции 1917 года.

Пока можно уверенно говорить о том, что нынешняя российская власть до конца своего исторического времени обречена заниматься самосохранением, а не страной. Но это не значит, что марши Навального приближают «русский Майдан».

Семен Новопрудский, «Новое Время»