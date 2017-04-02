В Парагвае восставший народ добился увольнения главы МВД 5 2.04.2017, 8:59

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Кроме того, со своего поста снят командующий полицией.

После прошедших в столице Парагвая Асунсьоне массовых беспорядков, в ходе которых демонстранты вступали в столкновения с полицией, а также подожгли здание парламента, президент страны Орасио Картес уволил министра внутренних дел Мигеля Тадео Рохаса Меса, о чем в ночь на воскресенье, 2 апреля, сообщает DW.

Кроме того, со своего поста снят глава полиции Парагвая. В специальном заявлении, посвященном событиям предыдущей ночи, Картес назвал участников акций протеста "варварами" и подчеркнул, что демократию "нельзя ни захватить, ни защитить при помощи насилия". Президент призвал граждан соблюдать общественный порядок.

Как минимум один активист оппозиции погиб в ходе беспорядков в ночь на 1 апреля. 25-летний Родриго Кинтана, руководитель молодежной организации Подлинной либерально-радикальной партии (PLRA), был застрелен полицейским в ходе обыска в партийной штаб-квартире. Выступая на пресс-конференции, представитель полиции назвал смерть активиста несчастным случаем.

В целом полиции удалось взять под контроль ситуацию в столице Парагвая. В ходе беспорядков десятки человек получили травмы, в основном от резиновых пуль и ушибов. Не менее 211 человек были задержаны.

Поводом для протестов стало закрытое заседание верхней палаты парагвайского Конгресса, на котором большинство проголосовало за разрешение Картесу повторно выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Конституция Парагвая запрещает повторное выдвижение с целью предотвратить возможное возобновление диктатуры.