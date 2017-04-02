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Фильм о капеллане «Солидарности» покажут белорусам еще раз

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  • 2.04.2017, 9:39
  • 9,331
Ежи Попелушко

Польский институт в Минске сообщил, что будет организован дополнительный показ фильма «Ежи Попелушко. Посланник правды».

Дополнительный показ проводится в рамках Польского видеоклуба 5 апреля 2017 года в 19 часов, по адресу: Белорусский государственная академия искусств, корпус 2, ул. Сурганова 14 А, ауд. 310, сообщает «Новы Час».

Напомним, что первый показ фильма «Ежи Попелушко. Посланник правды» состоялся 30 марта.


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