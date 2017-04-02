Збигнев Бжезинский: Конец Евразийского союза 3 2.04.2017, 9:59

Збигнев Бжезинский

Евразийский экономический союз не просуществует и 10 лет.

Такой прогноз дал известный советолог, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере Збигнев Бжезинский в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

«Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10–20 лет, особенно если в процессе его существования лидерский состав изменит свое мировоззрение», — заявил политолог.

По его словам, Евразийский союз вообще «станет ненужным при прогрессе в нормализации отношений России с западной частью Европы и признанием Россией того факта, что она в конечном счете является европейским, а не евразийским государством».

Евровыбор Украины стал ударом по перспективам Евразийского союза, не говоря уже о последствиях этого выбора как для самой Украины, так и для России. И об этом тоже предупреждал Бжезинский eще в 2011 году: «Евразийский союз — это ностальгия, которая не имеет связи с реальностью и любые усилия создать «новую Российскую империю будут встречать сопротивление».

«Свершившимся фактом» уже тогда он предлагал считать то, что ни казахи, ни украинцы, ни белорусы не хотят снова стать частью возрождающейся империи. Бывшие советские республики и в первую очередь национальные элиты будут сопротивляться новому образованию под властью одного лидера. Жестче всего это предсказание сбылось в Украине.

Для России эксперт тоже не прогнозировал ничего хорошего. Вот как звучало послание Бжезинского из 2011 года для России: «Такое сопротивление будет и дальше вредить способности России стать современным, успешным, демократическим и впоследствии даже европейским государством». Россия — часть Европы, Бжезинский считает до сих пор. И проводит мысль о том, что охлаждение взаимоотношений с Европой не пойдет на пользу России, вплоть до развала страны.

«С этим заявлением можно спорить и говорить, что Бжезинский — русофоб. Возможно, так и есть. Но кто возьмется отказать Бжезинскому в прозорливости?», - отмечает российское издание, взявшее интервью у Бжезинского.