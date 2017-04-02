Археологи рассказали об открытии, которое скрывали годами 1 2.04.2017, 10:13

Начало этой истории положил ураган, пронесшийся над французским регионом Бретань в 1987 году.

Об этом сообщает Politeka.

Свое молчание ученые объясняют тем, что место раскопок требовалось защитить от черных копателей.

Как рассказали археологи, начало этой истории положил ураган, пронесшийся над французским регионом Бретань в 1987 году. Ветер с корнем вырвал сосну на вершине Скалы Императрицы – 50-метрового утеса на окраине бретонского города Плугастель-Даулас на атлантическом побережье Франции. При осмотре повреждений, в яме, оставшейся от погибшего дерева, специалисты обнаружили интересный археологический материал.

Начались раскопки, растянувшиеся на годы – утес возвышается на заросшем деревьями берегу, поэтому применение современной техники оказалось невозможным, все пришлось делать по старинке, вручную. 26 лет спустя, летом 2013 года, исследователи добрались до подножья Скалы Императрицы, где и обнаружили небольшой грот под скалой.

Оттуда археологи под руководством Николя Нодино извлекли множество артефактов эпохи палеолита – кремневые наконечники стрел, каменные ножи, скребки. С 2013 года таких предметов набралось уже 4659. Все они представляют интерес для науки, но абсолютной сенсацией стали лишь 45.

Сланцевая гравюра № 741 с изображением лошади, сторона А

Фото: N. Naudinot, зарисовка с камня — C. Bourdier

Эти артефактах археологи назвали «доисторическими гравюрами»: это 45 сланцевых табличек с изображениями животных – лошадей и зубров. Возраст «гравюр», процарапанных в мягком камне, нарисованных или подкрашенных углем, — больше 14 тысяч лет.

В отличие от масштабных «полотен» доисторических художников на стенах пещер, сланцевые гравюры из Плугастеля очень маленькие: 29 из них меньше пяти сантиметров в длину, 14 – меньше 10 см в длину, и лишь две довольно большие, почти 30 см, с прекрасно сохранившимися изображениями на обеих сторонах камня – это зеркальные «портреты» лошадей и зубров.

Сланцевая гравюра № 741 с изображением лошадей, сторона Б

Фото: N. Naudinot, зарисовка с камня — C. Bourdier

Гравюры из Плугастеля – древнейшие произведения искусства, найденные в Бретани. Подобные изображения чрезвычайно редки в Европе. Одно из них – голова зубра, окруженная лучами – абсолютно уникально: подобная символика прежде никогда не встречалась ученым.

Примерно 14,500 тысяч лет назад климат Европы стал теплым и влажным, а после Аллереда на континенте снова похолодало. Даже в наше время мы ощущаем последствия глобального потепления, но в доисторические эпохи вместе со сменой климата менялось все.

До сих пор считалось, что Аллередское потепление положило конец мадленской культуре с ее изысканным и очень реалистичным графическим стилем. Само название эпохи, мадленская, восходит к пещере La Madelaine на юге Франции, где в XIX веке были обнаружены прекрасные доисторические рисунки и процарапанные в камне изображения людей и животных.

Гравюра № 317 из Плугастеля: сторона А – голова зубра в окружении лучей, сторона Б – «обычная» голова зубра

Фото: N. Naudinot, зарисовка с камня — C. Bourdier

Люди, оставившие под Скалой Императрицы тысячи каменных артефактов и восхитительные гравюры, были охотниками. Большая часть (42%) обработанных камней, найденных в гроте, — ретушированная, при этом археологи обнаружили лишь один нуклеус (камень-полуфабрикат для дальнейшего раскалывания и производства каменных орудий). Ученые сделали вывод, что в укрытие под скалой люди приходили со своими «заготовками», создавали на месте небольшие партии нужного оружия, а затем уходили, унося ценные нуклеусы с собой. Все говорит о том, что укрытие не было предназначено для проживания, сюда наведывались на короткое время для особых целей. Вероятнее всего, здесь располагался лагерь охотников.

Понадобился ураган и 30 лет исследований, чтобы одинокий утес на побережье Бретани начал рассказывать о своем доисторическом прошлом. Раскопки у Скалы Императрицы (названной в честь супруги Наполеона III) далеки от завершения – они возобновятся этим летом. Но, даже если здесь больше ничего не найдут, европейская археология уже получила богатый материал для размышления и восхищения.