«Теперь на Площадь пойду я и мои родственники» 1 2.04.2017, 10:29

Фото: belsat.eu

Белорусы резко изменили свое мнение о власти после Дня Воли.

Журналисты издания «Новы Час» поговорили с белорусами, стоящими в очереди на Окрестина с передачами для героев Дня Воли.

Валентина, мать Романа Мищенко приехала из Могилева. Ее сын, которому 25 лет, впервые попал под арест - 15 суток.

- За что задержали?

- А вот ни за что. Они просто шли с товарищем (есть задержание на видео, нам потом прислали). Вышли из метро - их сразу задержали. Но статью выставили - обалдеть! - неподчинение милиции. И еще - то ли за сквернословие, то ли за хулиганство. Они ничего не делали, их даже не тянули, не волокли. Сейчас я покажу сына (показывает на телефоне фото – ред.). Он не сопротивлялся, не сквернословил и не хулиганил. Это абсурд. Он этого никогда не сделает, он хотел дойти до митинга. А ему даже не дали дойти. В 14:12 уже из автозака позвонил.

- А почему решил приехать на акцию?

- Хотел участвовать, достало все. Работу найти нельзя. Он в 15-м году, когда этот декрет о «тунеядстве» ввели, хотел в колхоз поехать. Все колхозы были заняты - все. Дали на бирже два письма А4, мы позвонили в каждое место. Нигде ничего нет. Он по профессии обработчик, но по зрению его не берут. Ему предложили в 15-м году переучиться на сантехника, он начал проходить медкомиссию, и там тоже по зрению не прошел. Когда учился по специальности - не было ограничений по зрению. Ввели потом. Какое-то время работал по профессии. Из-за ограничения теперь не может работать.

- Не отговаривали сына ехать на акцию?

- Не отговаривала. Я ему прямо говорила, что «тебя заберут», я знала. Я сны видела недобрые. Я к этому была морально готова. Но видео с его задержанием до конца не могу смотреть. Я прерываю.

- Как вы восприняли разгон на День Воли?

- Я вообще в шоке от того, как поступили с людьми. Я очень плохого мнения о нашей власти, но я такого не ожидала. Когда дедушку с палочкой вчетвером или сколько их там волокут. Он кричит: «Я же без палки ходить не могу!» А им пофиг. Это вообще!

Еще одна бабушка-пенсионерка рассказала: «Шла в магазин. Никогда, говорит, ни в чем не участвовала. Вышла из магазина. Забрали. Простояла под дождем два часа «мордой в стену» (ну я так понимаю, это не ее выражение). Говорит, после этого мне их извинения мне не нужны. Теперь я пойду и мои родственники».

Есть одна знакомая, которая была лукашисткой до того, как им пришло этот «письмо счастья». И она поменяла резко мнение. Я сама за власти очень «за» никогда не была, но и очень против не выступала. Ранее в 2010-м, когда я смотрела, как происходили протесты, тогда же я совсем не в курсе была - я тогда вообще считала, что правильно власти сделали. Ну но за это время мое мнение изменилось на противоположное. Я ходила в Могилеве на митинги, правда, на последнем меня не было, заболела. Сын говорил: «Поехали!». Но мы заболели сильно. А так мы бы может с дочерью и приехали в Минск вместе с сыном!

Напомним, что 25 марта в Минске (власти выставили против мирных демонстрантов https://charter97.org/ru/news/2017/3/25/244874/) тысячи сотрудников ОМОНа.