В Сербии стартовали президентские выборы 2.04.2017, 10:44

Выступающий за вступление в ЕС премьер Александр Вучич может одержать победу в первом туре.

В воскресенье 2 апреля в Сербии проходят выборы президента страны. В голосовании могут принять участие более 6,7 млн избирателей, которые придут на более чем 8400 избирательных участков, сообщает interfax.ru.

Голосование завершится в 21:00 по минскому времени.

Президента сербы выбирают на пять лет.

На этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе премьер страны Александр Вучич. Сербский премьер последовательно заявляет, что Белград не расстался с идеей вступления в Евросоюз.

Также в числе кандидатов председатель Радикальной партии Воислав Шешель и комик Лука Максимович, выбравший псевдоним Любиша Прелетачевич Белый, который на выступлениях перед избирателями читает рэп и обещает сделать интересной скучную политическую жизнь.

Кандидат от "Лиги социальных демократов Войводины" Ненад Чанак выступает с критикой РФ и не исключает, что может рассмотреть вопрос независимости Косово.

Как отмечает сербская Politika, избирателям нанесут специальную метку на руку, чтобы избежать повторного голосования. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов избирателей, пришедших на участки. Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов, будет назначен второй тур.

Однако аналитики полагают, что он не понадобится, так как Вучич наберет более 50% голосов уже в первом туре.