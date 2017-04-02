Neue Züricher Zeitung: Народные протесты очень опасны для Лукашенко 1 2.04.2017, 11:06

Фото: euroradio.fm

Постсоветский «царек» попал в сложную ситуацию.

Иво Мийнссен (Mijnssen), редакционный сотрудник газеты «Neue Züricher Zeitung» («Новая цюрихская газета»), подытожил уроки белорусских и российских протестов в статье «В ловушке стабильности» (перевод – nn.by).

Хотя протесты в Москве и Минске начались по очень разным поводам (налог на тунеядцев и коррупционный скандал), они схожим образом обнаружили большое недовольство в России и Беларуси.

Чтобы проиллюстрировать фон протестов, Мийнссен обращается к белорусскому примеру как к особо яркому. Речь идет о том, как модель политического господства, основанная на политической стабильности в качестве главной ценности, постепенно зашла в тупик. Безусловно, страх перед бесправием в случае, если рука автократа вдруг исчезнет, все еще питает поддержку власти среди населения. Но эта поддержка не такая сильная, как может казаться. По мнению журналиста, Лукашенко лишил белорусов «социального бремени 90-х», которое в России привело к недоверию относительно рыночной экономики. Но цена за это была тоже немалой: репрессии, изоляция и зависимость от России, в конечном итоге — отказ от перспективы в будущее, которая бы выходила за пределы сохранения имеющегося положения вещей.

Когда в Москве иссяк запас «нефтерублей», белорусская «модель» потеряла равновесие.

«Связанное с этим ослабление страха делает последние протесты очень опасными для Лукашенко: они показывают, что стабильность быстро превращается в стагнацию и недовольство».

Призрак Майдана и опыт Януковича не исчез из поля зрения Путина или Лукашенко. Они отлично знают: даже внешне прочная система может в определенный момент не выдержать совокупного давления социального возмущения. По этой причине возможность обновления «склеротических структур» для них не входит в рассмотрение. По мнению Мийнссена, это обрекает Беларусь и Россию на страдания и насилие «порочного круга стагнации и революции».

Далее журналист обращает внимание на то, что в Центрально-Восточной Европе этот порочный круг удалось разрушить при активной помощи Западной Европы. Но сегодня ситуация совсем другая: постсоветским государствам — будь то России, Беларуси, или Украине, — Евросоюз не может предложить перспективу вступления. Ему не хватает как сил, так и политической воли.

Альтернативой присоединению к Европейскому Союзу, по мнению Мийнссена, может стать большая скромность в целях. «Это значит, например, вместо абстрактных и часто контрпродуктивных поучений про основные права сосредоточиться на конкретных темах, как например, на борьбе с коррупцией».

Европа должна действовать в тех областях, где она имеет большую убедительность — через укрепление юстиции и научных исследований, стипендии и образовательные меры. Кроме того, ЕС должен был бы потребовать от западных фирм большей прозрачности в торговле с восточноевропейскими партнерами.

В итоге Мийнссен замечает: «Новейшие протесты показали, что постсоветские царьки попадают в объяснительную недостачу, если им приходится дискутировать о собственных беспорядках и противоречиях вместо того, чтобы радеть об образах врагов. Отсюда следуют изменения».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.