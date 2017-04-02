Белый дом опубликовал данные о доходах сотрудников администрации президента США 1 2.04.2017, 11:33

В докладе содержится информация о персональных финансовых данных ближайшего окружения Трампа.

В докладе, который был опубликован в пятницу в конце дня, содержится информация об активах, долговых обязательствах и доходах самых богатых, как оказалось, сотрудников, когда-либо работавших в Белом доме, сообщает «Голос Америки».

В публикации указаны персональные финансовые данные на момент начала работы в Белом доме в январе, еще до того, как они начали продавать активы, которые могут представлять конфликт интересов на занимаемых ими должностях.

В доклад вошли данные о финансах дочери президента, Иванки, и ее мужа Джареда Кушнера, чья семья занимается девелоперским бизнесом в Нью-Йорке.

Неудивительно, что супруги владеют огромной бизнес-империей в сфере недвижимости стоимостью, по информации издания The New York Times, 741 миллион долларов США.

Иванка Трамп также продолжает получать доход от гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне, находящейся в нескольких кварталах от Белого дома.

Согласно опубликованным документам о персональных финансовых данных, с января Кушнер отошел от участия в по меньшей мере 260 структурах, корпорациях, бизнес-группах и некомерческих организациях. Ради возможности работать в Белом доме его супруге пришлось отказаться от управления своим фэшн-бизнесом – компанией Ivanka Trump.

Обнародование персональных финансовых данных является обязательным по закону. В доклад, однако, не включена информация о соглашениях между Управлением по этике при правительстве США и сотрудниками администрации о том, что им необходимо сделать во избежание потенциальных конфликтов интересов.

Бизнесмен-миллиардер Гэри Коун – один из главных советников Трампа по вопросам экономики и, одновременно, один из самых богатых сотрудников Трампа. До начала работы в Белом доме Коун занимал высокодоходную должность в инвестиционном банке Goldman Sachs, где заработал не менее 40 миллионов долларов в виде различных компенсаций, включая акции.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сотрудники Белого дома очень успешные люди, которым пришлось от многого отказаться для того, чтобы перейти на государственную службу.

Глава администрации Трампа Рейнс Прибус, который руководил Республиканской партией во время победоносной президентской кампании, получил за время работы председателем Национального комитета партии 500 тысяч долларов в виде зарплаты и бонусов.

Помимо этого, Прибус заработал по меньшей мере 750 тысяч долларов на продаже контрольного пакета акций и компенсации, полученной после ухода из юридической фирмы Michael Best and Friedrich, в которой он был партнером.

Капитал главного советника Трампа Стива Бэннона до начала работы в Белом доме по разным оценкам составлял от 3,3 до 12,6 миллионов долларов США.

Информация об активах президента Дональда Трампа не была обнародована в докладе. В отличие от своих предшественников Трамп упорно отказывается публиковать какую-либо информацию о своих доходах.