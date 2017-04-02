Минчанин придумал передвижной дом для мечтателей и путешественников 9 2.04.2017, 11:58

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Фото: relax.by

Энтузиаст уже оборудовал мастерскую для сборки нового типа трейлеров.

Несколько дней назад на краундфандинговой площадке ulej.by минчанин Павел Козин запустил свой авторский проект под названием «Трейлер Road Surfer», сообщает relax.by.

Парень мечтает собрать необходимое количество средств для создания полноценного дома на колесах и впоследствии, если все сложится успешно, запустить его в серийное производство.

— Я всегда мечтал о том, чтобы прыгнуть в дом на колесах и умчаться на день, неделю или месяц в неизвестном направлении, не оглядываясь и не привязываясь к определенному месту проживания. И я знаю, что такая мечта есть у многих! — уверен Павел. — В Европе и Америке путешествия на кемперах — очень популярное явление, а вот в нашей стране дела обстоят иначе. Долгие размышления на эту тему натолкнули меня на идею строительства прицепа-кемпера своими руками для всех путешественников и мечтателей! Этот трейлер должен быть максимально бюджетным, компактным, легким и экологичным. Когда я изучал мировой рынок жилых прицепов, мне приглянулся американский прицеп-капля (Teardrop trailer), спроектированный еще в 1930-х годах — его я и взял за основу.

На данный момент Павел уже подготовил основу для прицепа, оборудовал мастерскую, нашел все необходимые инструменты и составил детальный план сборки трейлера. Теперь ему осталось собрать необходимую сумму для покупки материалов, построить трейлер и произвести полевые испытания конструкции.

— Сбор средств на строительство трейлера — это не единственная причина, по которой я решил запустить свой проект на площадке Ulej.by, — добавляет Павел. — Этим проектом я хочу разбудить в каждом из вас мечтателя и показать, что с помощью краудфандинга и ваша мечта может стать реальным рабочим проектом!