Белорусы требуют сделать «прозрачными» дорожные поборы 9 2.04.2017, 12:23

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Государство должно рассекретить информацию о финансовой деятельности системы платных дорог BelToll.

В сети готовят петицию с требованием сделать прозрачными доходы Beltoll, сообщает abw.by.

Подписи под очередной петицией готовятся собирать на сайте petitions.by. Ее авторы озаботились тем, что в данный момент у граждан и предприятий Беларуси нет доступа к финансовой деятельности системы платных дорог BelToll, оператором которого является Государственное Учреждение «Белавтострада».

«Данная информация является общественно важной и должна быть предоставлена для ознакомления как для предприятий, так и для граждан Беларуси на сайте государственного предприятия», - считают авторы петиции.

Инициаторы сбора подписей простят министерство финансов обязать ГУ «Белавтострада» сделать финансовую отчетность общедоступной путем размещения ссылки на сайтах www.belavtostrada.by и beltoll.by и публиковать один раз в год по готовности отчета.

Сбор подписей начнется после окончания срока обсуждения.