Белорусы требуют сделать «прозрачными» дорожные поборы

Белорусы требуют сделать «прозрачными» дорожные поборы9
- 2.04.2017, 12:23
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Государство должно рассекретить информацию о финансовой деятельности системы платных дорог BelToll.
В сети готовят петицию с требованием сделать прозрачными доходы Beltoll, сообщает abw.by.
Подписи под очередной петицией готовятся собирать на сайте petitions.by. Ее авторы озаботились тем, что в данный момент у граждан и предприятий Беларуси нет доступа к финансовой деятельности системы платных дорог BelToll, оператором которого является Государственное Учреждение «Белавтострада».
«Данная информация является общественно важной и должна быть предоставлена для ознакомления как для предприятий, так и для граждан Беларуси на сайте государственного предприятия», - считают авторы петиции.
Инициаторы сбора подписей простят министерство финансов обязать ГУ «Белавтострада» сделать финансовую отчетность общедоступной путем размещения ссылки на сайтах www.belavtostrada.by и beltoll.by и публиковать один раз в год по готовности отчета.
Сбор подписей начнется после окончания срока обсуждения.