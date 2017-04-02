Полина Шарендо-Панасюк: Надо выходить на акции и требовать от ЕС санкций против диктатора 4 2.04.2017, 12:35

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Полина Шарендо-Панасюк

Необходимо постоянно напоминать Европе, с каким мерзавцем в лице белорусского режима они имеют дело.

Об этом изданию «Новы Час» заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которая привезла на Окрестина передачу для мужа Андрея Шарендо, осужденого на 15 суток за День Воли.

- По спискам узнала, что задержали, - сообщила Полина. - И так было понятно, что задержат. Один «ответ» на все проблемы. За 20 лет ничего не изменилось. Никогда не сомневайся в негодяе. Но на акции, конечно, выходит стоит. Иначе это будет Северная Корея. Я надеюсь, что Европа все же санкции восстановит, если там не совсем, мягко говоря, «скурвились». Будем напоминать, с кем они дело имеют, чтобы им вовсе не было сладко иметь дело с таким мерзавцем.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.