В Минске прошел турнир по смешанным единоборствам 2.04.2017, 12:45

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Фото: onliner.by

Белорусам удалось победить в двух схватках.

Вечером 1 апреля в Минске на арене Prime Hall прошел 56-й турнир ACB-лиги по смешанным единоборствам. Всего за вечер прошло 15 матчей, в семи из которых участвовали наши соотечественники. К сожалению, победить белорусам удалось только в двух схватках. В бое вечера наш Дмитрий Войтов уступил поляку Мациежу Розански, сообщает onliner.by.

В первом бою основного карда сошлись белорус Игорь Чемякин и россиянин Рамзан Дукаев. Наш соотечественник победил техническим нокаутом на 5-й минуте встречи. Владислав Новицкий не смог поддержать задел Игоря и проиграл нокаутом Джабиру Вазирханову из России. Еще одному россиянину Асадулле Ахазаеву проиграл по решению судей наш Виталий Улича. Аналогичная ситуация и с поражением Сергея Семижона в бою с Магомедом Сулумовым (Россия). Позже судьи присудили победу нашему Михаилу Одинцову по итогам боя с Амиром Эльжуркаевым. Украинец Идрис Гезалов вырвал победу у белоруса Игоря Литошика за полторы минуты, проведя удушающий прием.

Фото: onliner.by

Как уже отмечалось выше, в бою вечера сошлись поляк Мациеж Розански и белорус Дмитрий Войтов. Наш соотечественник проиграл во втором раунде после удушающего приема, проведенного поляком.