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Народная люстрация продолжается

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  • 2.04.2017, 13:15
  • 7,432

Активисты разместили в сети проект «Банда Луки».

Об этом создатели нового сайта сообщали в «Фейсбуке»:

«Новый проект: «Банда Луки».

После долгого и кропотливого труда получилось оформить сайт, где можно найти информацию на всех, который успел поучаствовать в избиениях и репрессиях против своих граждан. При этом каждый может в удобной форме и абсолютно безопасно сообщить информацию — нажав на иконку слева сверху откроется поля для заполнения».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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