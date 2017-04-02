Алесь Логвинец вышел на свободу

Алесь Логвинец вышел на свободу2
- 2.04.2017, 13:26
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Возле Окрестина политика встречали несколько десятков человек.
Телеканал «Белсат» проводил стрим с освобождения политика.
12:59
Алесь Логвинец уехал с семьей.
12:47
Алесь Логвинец вышел из изолятора.
Рассказывает об условиях в изоляторе и своем состоянии.
«За 6 дней два раза мне только дали выйти подышать воздухом. В первую ночь нам не дали белье. Душ не дали принять. Это система, которая сразу не реагирует. На меня не давили. Теперь я хочу побыть с семьёй. Внутри находятся три украинца, люди, которые приехали провести здесь библейский семинар. У меня все более менее хорошо. Надо верить в лучшее. Скотское отношение к людям. Передачи не передают. Передачи с 29-го марта приносили 31-го»
12:46
Политика должны выпустить в 12:30, но пока что он не появился.
12:45
В настоящее время более 20 человек.
12:43
Павел Виноградов тоже пришел.
12:20
Сын Алеся Логвинца Антон говорит, что надеется отца привезут.
Жена Алеся Логвинца Вероника Мазуркевич с младшим сыном тоже приехала его встречать. Она надеется увидеть его до вечера.
12:15
Алеся Логвинца пришли встречать родственники и друзья. Людей все больше. Около изолятора уже более 15 человек.
Встречать Алеся Логвинца приехал также общественный активист Сергей Бахун.
Суд над политологом и преподавателям Алексем Логвинцом, которого судья Виктор Казак постановила арестовать на 10 суток, состоялся 27 марта. Сотрудник ОМОНа свидетельствовал в суде, что Алесь Логвинец шел по улице и громко ругался матом, а при задержании сам начал биться головой об автомобиль, чем и нанес себе многочисленные травмы, после которых его пришлось госпитализировать.
23 марта стало известно о брутальном задержании политолога Алеся Логвинца.
Дело Алеся Логвинца по статье 17.1 (мелкое хулиганство) начали рассматривать вечером 23 марта в суде Московского района. Политика превентивно задержали накануне Дня Воли. В суд вызвали скорую и объявили перерыв. Позже стало известно, что его увезли в 9-ю больницу. У Логвинца было сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. На суде над политиком свидетель-омоновец Александр Ковальчук заявил, что Логвинец сам себе нанес телесные повреждения.
«Логвинец бился головой о сиденье автомобиля. Мы надели ему наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившись головой об автомобиль», - заявил Ковальчук.