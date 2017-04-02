Алесь Логвинец вышел на свободу 2 2.04.2017, 13:26

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Возле Окрестина политика встречали несколько десятков человек.

Телеканал «Белсат» проводил стрим с освобождения политика.

12:59

Алесь Логвинец уехал с семьей.

12:47

Алесь Логвинец вышел из изолятора.

Рассказывает об условиях в изоляторе и своем состоянии.

«За 6 дней два раза мне только дали выйти подышать воздухом. В первую ночь нам не дали белье. Душ не дали принять. Это система, которая сразу не реагирует. На меня не давили. Теперь я хочу побыть с семьёй. Внутри находятся три украинца, люди, которые приехали провести здесь библейский семинар. У меня все более менее хорошо. Надо верить в лучшее. Скотское отношение к людям. Передачи не передают. Передачи с 29-го марта приносили 31-го»

12:46

Политика должны выпустить в 12:30, но пока что он не появился.

12:45

В настоящее время более 20 человек.

12:43

Павел Виноградов тоже пришел.

12:20

Сын Алеся Логвинца Антон говорит, что надеется отца привезут.

Жена Алеся Логвинца Вероника Мазуркевич с младшим сыном тоже приехала его встречать. Она надеется увидеть его до вечера.

12:15

Алеся Логвинца пришли встречать родственники и друзья. Людей все больше. Около изолятора уже более 15 человек.

Встречать Алеся Логвинца приехал также общественный активист Сергей Бахун.

Суд над политологом и преподавателям Алексем Логвинцом, которого судья Виктор Казак постановила арестовать на 10 суток, состоялся 27 марта. Сотрудник ОМОНа свидетельствовал в суде, что Алесь Логвинец шел по улице и громко ругался матом, а при задержании сам начал биться головой об автомобиль, чем и нанес себе многочисленные травмы, после которых его пришлось госпитализировать.

23 марта стало известно о брутальном задержании политолога Алеся Логвинца.

Дело Алеся Логвинца по статье 17.1 (мелкое хулиганство) начали рассматривать вечером 23 марта в суде Московского района. Политика превентивно задержали накануне Дня Воли. В суд вызвали скорую и объявили перерыв. Позже стало известно, что его увезли в 9-ю больницу. У Логвинца было сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. На суде над политиком свидетель-омоновец Александр Ковальчук заявил, что Логвинец сам себе нанес телесные повреждения.

«Логвинец бился головой о сиденье автомобиля. Мы надели ему наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившись головой об автомобиль», - заявил Ковальчук.